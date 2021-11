Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em mais um desafio no Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo nesta quinta-feira (11). O tricolor vista o Flamengo, pela 31ª rodada, e precisa vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e cariocas terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Depois da partida, você confere todas as informações em Correio24horas.

Horário

O confronto será no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Lucas Araújo, Daniel e Mugni; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba. Técnico: Guto Ferreira.

Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Arão, Diego e Andreas Pereira; Michael, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Renato Gaúcho.

Arbitragem

Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Elmo Alves Resende Cunha (GO)