Bahia x Grêmio: mais de 40 mil ingressos garantidos para decisão

A derrota para o Santos por 1x0, na noite de sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro, não parece ter abalado a confiança da torcida tricolor. Tanto que a torcida promete lotar a Fonte Nova na quarta-feira (17). O foco agora é a decisão contra o Grêmio, às 19h15, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Mais de 40 mil ingressos já estão garantidos para a partida de acordo com a última atualização, divulgada pelo clube na manhã desta terça.

A venda de ingressos para o duelo segue aberta através do site da Fonte Nova e em seis pontos físicos. A lista completa está no final do texto.

O ingresso de cadeira custa R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia). A cadeira especial, R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia). O preço do lounge é R$ 160, valor único.

O preço do ingresso da torcida visitante é R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia). A venda para os gremistas só será feita no dia do jogo, a partir das 16h30, online ou na bilheteria visitante da Fonte Nova - acesso pelo Dique.

Como empatou por 1x1 no jogo da ida, em Porto Alegre, o Bahia precisa vencer por qualquer placar para avançar à semifinal. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. O Grêmio se classifica em caso de triunfo.

Programação de vendas:

Terça (16)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-22h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-20h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-20h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-19h

Quarta (17)

Fonte Nova – A partir das 11h (começando pelo Sul/Dique)

Internet – Até 18h45

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-15h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-15h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-15h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-15h