Bahia x Náutico: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Bahia e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira (29), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. Os times vivem situações opostas na tabela, com o tricolor ocupando a 4ª colocação e mirando o acesso, e o alvirrubro na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

No entanto, o Bahia não venceu como mandante nas últimas cinco partidas, marca que pretende quebrar diante do time pernambucano, que vem de quatro derrotas consecutivas e não ganha fora de casa também há quatro jogos.

Transmissão

Bahia x Náutico terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere. A partida começa às 19h, na Fonte Nova.

Prováveis escalações

O meia Mugni cumpre suspensão e desfalca o tricolor, que ainda não terá à disposição o volante Patrick e o meia-atacante Marco Antônio, lesionados. Emerson Santos, mais defensivo, e Gregory,.mais ofensivo, são opções

No Náutico, o zagueiro Wellington (suspenso) e o volante Richard Franco (lesionado) desfalcam a equipe de Elano, que vai para sua segunda partida à frente do Timbu, após estrear com derrota em casa para o Londrina (2x1) nos Aflitos. João Paulo e Geuvânio são os prováveis substitutos.

Bahia: Danilo Fernandes, Ignácio, Luiz Otávio e Gabriel Xavier; André, Rezende, Daniel, Gregory (Emerson Santos) e Matheus Bahia; Raí e Matheus Davó. Técnico: Enderson Moreira.

Náutico: Lucas Perri, Thiago Ennes, João Paulo, Bruno Bispo e João Lucas; Jobson, Victor Ferraz, Souza e Jean Carlos; Geuvânio e Kieza. Técnico: Elano.

Arbitragem

Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Fabrini Beviláqua Costa e Daniel Luís Marques (trio de São Paulo).

VAR

Vinícius Furlan (SP)

Ingresso

Os bilhetes para Bahia x Náutico estão à venda através do site da Arena Fonte Nova e presencialmente nas bilheterias Sul e Visitante do estádio, nas lojas Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio e Shopping Piedade) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

O preço do ingresso para a torcida do Bahia varia de R$ 25 a R$ 160; para a do Náutico, custa R$ 80 / R$ 40 (meia). A bilheteria visitante só abrirá às 16h15.