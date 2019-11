Bahia x Palmeiras: ingressos à venda em postos físicos

A venda de ingressos para Bahia x Palmeiras está disponível em seis pontos de vendas físicos a partir desta quinta-feira (14), após dois dias de comercialização apenas na internet. A partida começa às 16h de domingo (17), na Fonte Nova. A bilheteria do estádio funcionará apenas no dia do jogo, a partir das 10h.

O jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Com 43 pontos, o Bahia é o 9º colocado. O Palmeiras tem 67 pontos e é o vice-líder do campeonato.

Os ingressos da cadeira custam de R$ 30 a R$ 120, e o Lounge tem preço único de R$ 160. A venda para a torcida visitante acontecerá somente na bilheteria do estádio, no dia da partida, a partir das 10h, por R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia).

Confira a programação:

QUINTA, SEXTA E SÁBADO (14, 15 e 16)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-22h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-20h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-20h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-19h

DOMINGO (17)

Fonte Nova – A partir das 10h (começando pelo Sul/Dique)

Internet – Até 15h30