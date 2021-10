Bahia x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No reencontro com a torcida após mais de um ano e meio, o Bahia encara o Palmeiras, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão. O tricolor está na 17ª colocação, com 26 pontos. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paulistas terá transmissão da TV Bahia, além do canal TNT, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será na Arena na Fonte Nova. A bola rola a partir das 21h30.

Prováveis escalações









Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba. Técnico: Guto Ferreira.

Palmeiras: Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Ramon Abatti Abel, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Éder Alexandre (Trio de SC). O árbitro de vídeo (VAR) será Jean Pierre Goncalves Lima (do Rio Grande Sul).