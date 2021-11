Bahia x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo neste domingo (7). O tricolor recebe o São Paulo, pela 30ª rodada, e precisa vencer para se afastar do Z4. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paulistas terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Depois da partida, você confere todas as informações em Correio24horas.

Horário

O confronto será na Fonte Nova. A bola rola a partir das 18h15.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Raniele (Lucas Araújo) e Daniel; Raí Nascimento. Gilberto e Juninho Capixaba. Técnico: Guto Ferreira.

São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano (Calleri) e Rigoni. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (trio do Distrito Federal)

Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (Paraíba)