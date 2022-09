Bahia x Tombense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A derrota para a Ponte Preta, fora de casa, ficou no passado e neste sábado (3), o Bahia tem a chance de ficar mais perto do acesso à Série A. O tricolor recebe o Tombense, na Fonte Nova, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será disputada às 19h e promete ter casa cheia. Mais de 40 mil ingressos estão garantidos para o confronto. Confira informações sobre o duelo.

Transmissão:

Bahia x Tombense terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus (Danilo Fernandes), André, Ignácio, Gabriel Xavier e Marcinho; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

Tombense: Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Ednei, Roger Carvalho e Manoel (Emerson); Rodrigo, Zé Ricardo e Nenê Bonilha; Jean Lucas, Everton Galdino e Bruno Mota.

Arbitragem:

A árbitra da partida é Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)