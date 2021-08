Baiana constrói praia em casa para poder matar saudade do mar: 'Minha paixão'

A aposentada Maria Helena Nóbrega, de 76 anos, nasceu em Feira de Santana e passou a maior parte da vida morando em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul e longe cerca de 850km do litoral mais próximo. O amor entre ela e a praia, no entanto, supera facilmente a barreira da distância: o negócio dela é o mar.

Nas condições normais de temperatura e pressão, era mais fácil. A ex-professora sempre dava algumas escapadas aqui e ali para encontrar-se com as águas salgadas. Eram até quatro viagens por ano ao litoral.

"Eu sou doida pelo mar. Passava um mês ou dois e eu já inventava uma viagem", lembra a feirense.

O problema começou quando, em março de 2020, a pandemia de covid-19 bateu à porta. Prudente, ela se isolou em casa, evitando contato com outras pessoas para não contrair o coronavírus. O problema era que a saudade seguia batendo no peito.

Durante uma reforma na piscina no sítio em que mora ao lado do marido, surgiu a solução: se Maria Helena não vai até a praia, vai a praia a Maria Helena.

"A pessoa que veio fazer a obra deu a sugestão: 'por que não criar uma praia artificial no quintal de sua casa?' Após pensar um pouco, meu filho me disse que daria de presente e eu topei", conta Maria Helena, que iniciou a obra no início de janeiro.

Foto: Acervo Pessoal

Para isso, a água cristalina foi puxada de um poço artesiano. A decoração tem direito a areia, coqueiros e pedras em torno do 'mar' de 150m².

A obra custou, até agora, cerca de R$ 200 mil. No meio do caminho o dinheiro acabou. "Tivemos que vender o carro e fazer alguns empréstimos consignados", lembra ela. "Agora só falta poucos detalhes de decoração, como iluminação e ajuste do paisagismo."

Foto: Acervo Pessoal

A praia, agora, transformou-se no ponto de encontro da família, com os filhos e netos de Maria Helena se juntando para tomar um sol nas areais sul-mato-grossenses. "Daqui a pouco é meu aniversário de 77 anos e eu já estou planejando uma super festa, com o tema Havaí", revela.