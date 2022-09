Baiana descobre que tem dois úteros após desconfiar de gravidez

A jovem Kailane de Sena Silva, de 19 anos, desconfiava que estava grávida após ter uma consulta com a ginecologista. No entanto, saiu do consultório com o diagnóstico de que tinha dois úteros, uma malformação uterina. Ela, que é natural de Valente, mas mora em Coité, interior da Bahia, comentou nas redes sociais sobre sua condição rara.

Em conversa ao site Crescer, ela contou que tinha um ciclo menstrual desregulado, mas não desconfiava que poderia ter algo de errado no útero. Kailane, suas cólicas eram fortes e, após uma transvaginal, observou dois úteros, condição chamada de útero didelfo.

Mesmo jovem e com a surpresa da notícia, ela ainda pretende engravidar. No entanto, terá de fazer acompanhamento médico porque também tem epilepsia e toma remédio regularmente. "Eu também posso engravidar nos dois úteros ou ter um aborto espontâneo. Então, tudo tem que ser feito com muita calma e cautela", contou.

Geralmente, mulheres com útero didelfo não apresentam sintomas e só descobrem que tem a malformação quando engravidam. Além disso, mulheres com essa condição podem ter, também, duas vaginas, mas são casos extremamente raros.