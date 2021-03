Baiana Lumena Aleluia é eliminada no quinto paredão do BBB21

A jornada da baiana Lumena no BBB21 chegou ao fim nesta terça (2). A psicóloga foi eliminada do Big Brother Brasil com 61, 31 % dos votos. O rapper Projota teve 37, 07% dos votos. Enquanto o personal Arthur teve apenas 1,62%.



Esse foi o primeiro paredão com uma disputa de votos mais equilibrada. No total foram 97 milhões de votos.



Nesta edição da casa, o recorde de rejeição já havia sido quebrado duas vezes, com Nego Di e depois com Karol Conká, nova detentora do recorde de rejeição da história do programa.



Antes do bloco com o resultado final, o apresentador Tiago Leifert avisou que Arthur foi um mero coadjuvante na disputa. A baiana ganhou um discurso com muitas indiretas e diretas.



Leifert falou sobre militância, em um discurso duro, onde comparou Lumena a um jogador que não tem diplomacia, e em seguida questionou: “Se você veio para dançar, dança. Deveria ter dançado!” ao anunciar a saída da baiana, em referência ao discurso da própria DJ, que minutos antes disse que tinha ido para o Big Brother se divertir e dançar.



Na saída de Lumena, Gilberto foi um dos mais emocionados. O economista chorou bastante de mãos dadas com a baiana, de quem esteve próximo nos últimos dias. Fiuk, outro amigo da baiana na casa, também chorou.Já nos estúdios, do lado de fora da casa, Lumena lamentou não ter feito o que havia prometido antes de entrar na casa, que era se divertir. Restou o "itinerário" da eliminação.Além de Lumena, já deixaram a casa Karol Conká, Nego Di, Arcrebiano e Kerline, todos eliminados no Paredão, além de Lucas, que desistiu do jogo.