Baiana que estava desaparecida na Serra da Miaba, em Sergipe, é encontrada ferida

Desaparecida desde a última terça-feira (29) na trilha da Serra da Miaba, localizada no município de São Domingos, na Região Agreste Central de Sergipe, a jovem baiana Joana Gabriela Coutinho, de 21 anos, foi encontrada na tarde deste domingo (4) por equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Segundo infomações do GTA, a jovem estava em uma área de difícil acesso e foi preciso utilizar técnicas como rapel para chegar até ela, que estava consciente, mas tinha um ferimento na cabeça e picadas de inseto pelo corpo.

GTA chega ao Aeroclube de Aracaju com jovem que estava desaparecida (Marcílio Nocrato/TV Sergipe)

De acordo com G1, Joana foi levada em um helicóptero do grupamento até o Aeroclube de Aracaju, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Familiares disseram que Joana foi de Salvador para a casa de uma irmã, em Aracaju, e na terça-feira (29) saiu para fazer uma trilha com um guia e um amigo. Os dois retornaram, mas ela não. A mãe da jovem, que também mora na capital baiana, chegou em Sergipe na noite da sexta-feira (2) para acompanhar as buscas.