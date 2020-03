Baiana que sequenciou o genoma do coronavírus deve ser homenageada pela Alba

(Foto: Divulgação)

A cientista baiana Jaqueline Goes de Jesus, uma das coordenadoras da equipe brasileira que sequenciou o genoma do Coronavírus em apenas 48 horas, deve ser homenageada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba com uma moção de aplausos. Graduada em Biomedicina na Escola Bahiana de Medicina, ela tem mestrado em Biotecnologia e doutorado em Patologia.

"É muito importante saber este sequenciamento, pois é daí que descobre a configuração do vírus, o que nos aproxima e muito da vacina aguardada por todo mundo", diz o deputado estadual Pastor Isidório Filho (Avante), autor do pedido de homenagem.

Em seu Instagram, Jaqueline afirmou ter recebido "incontáveis notificações de compartilhamento, menções e tags sobre a divulgação do nosso trabalho na publicação da primeira sequência do Coronavírus na América Latina". "Fico muito feliz que nosso alcance tenha ido tão longe. Acostumada apenas com a repercussão dentro do meio científico, ainda estou tentando aterrissar nesse milhão de mensagens de parabéns e agradecimento. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês: familiares, amigos e pessoas que ainda não conheço. Mas não poderia deixar de enfatizar que não estou sozinha nessa jornada. Tudo é fruto do trabalho incansável de uma equipe extremamente dedicada da qual faço parte", disse ela.