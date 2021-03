Baianão: Jogo entre Bahia de Feira e Vitória tem horário alterado

A partida entre Bahia de Feira e Vitória, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, teve o horário alterado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O duelo estava marcado para acontecer na próxima quarta-feira (31), às 18h, e, com a mudança, agora será às 19h30 do mesmo dia.

O jogo será disputado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A troca de horário foi um pedido da TVE, emissora que possui os direitos de transmissão do torneio estadual.

O Bahia de Feira ocupa atualmente a 3ª posição do Baianão, com 8 pontos. Já o Vitória é o 7º colocado, com cinco. O Leão, porém, tem dois confrontos a menos.