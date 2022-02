Baianas de acarajé passam a integrar programação cultural de valorização do Rio

(Foto: Marcos de Paula/ Prefeitura do Rio)

Baianas de Acarajé do Rio

A Prefeitura do Rio instituiu, na última quarta-feira (02), o programa Baianas do Rio de Janeiro. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, tem o objetivo de promover o comércio ambulante exercido pelas mais de 70 baianas de acarajé que atuam na capital fluminense. O secretário de cultura do município do Rio, Marcus Faustini, disse à coluna que a ideia é garantir que a atividade seja preservada, que as licenças de trabalho sejam desburocratizadas, e que as profissionais possam ser incluídas nas políticas públicas, bem como tenham acesso a editais.



Tradição

O programa vai atender as quituteiras que, de forma autônoma, profissionalizada e de modo tradicional, produzem e vendem, em tabuleiros, exclusivamente comida típica baiana, feita com azeite de dendê: acarajé, mingau, beiju, cocada, pipoca, bolos tradicionais e outras iguarias das chamadas comidas de tabuleiro, conforme procedimentos registrados no Livro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).



Caráter cultural

De acordo com o secretário municipal do Rio, Marcus Faustini, um dos objetivos do programa é reconhecer o ofício das Baianas do Acarajé e não deixá-lo ser descaracterizado nem perder espaço dentro da diversidade cultural brasileira. Caberá à Secretaria de Cultura, a partir de agora, atestar o caráter cultural da baiana.

(Divulgação)

Leila Carreira leva um novo Dona Mariquita para o Comércio

Casa de Veraneio

A chef Leila Carreiro, do Dona Mariquita, vai abrir um novo restaurante. O espaço, que terá projeto arquitetônico assinado por Roberto Leal Neto, será inaugurado em abril, no prédio do Doca 1, no Porto de Salvador, na região do Comércio. Especializada na cozinha patrimonial da Bahia, a chef planeja para esta nova casa, que se chamará Dona Mariquita Casa de Veraneio, trazer a comida tradicional praieira do litoral baiano, especialmente os mariscos pouco populares por aqui, mas que são a principal fonte de renda das marisqueiras.



Resgate

De acordo com Leila Carreiro, a ideia é trazer de volta à mesa estes alimentos encontrados em lugares como Salinas, Mutá etc, como o carongodé, peguari, aratu, chumbinho etc. “Quero fazer um resgate dos mariscos que sempre foram consumidos, especialmente na região do Recôncavo, mas que caíram no esquecimento”, diz.

(Divulgação)

Novo hotel da Prima em Baixio

Baixios

A Prima Empreendimentos segue firme com os investimentos em hotelaria na Bahia. A empresa que implantou o Fasano em Salvador e é comandada pelo espanhol Ruben Escartin, acaba de abrir mais um hotel. Desta vez, um hotel boutique em Baixio, no Litoral Norte de Salvador.



Baixios II

O Hotel Boutique & SPA Ponta de Inhambupe carrega a bandeira da rede paranaense Slaviero e está operando em soft opening. Dentre os serviços exclusivos oferecidos pelo hotel está o SPA de Fabrícia Nogueira, que comanda todos da rede Fasano. De acordo com Escartin, esta nova unidade conta com 29 apartamentos distribuídos em oito categorias, além de clube privativo, restaurante de alta gastronomia e um bar de praia.

(Divulgação)

Bruno de Souza estrela e dirige curta premiado

Na estrada

O curta-metragem Julieu, estrelado, produzido e dirigido pelo ator baiano Bruno de Souza, acaba de ser selecionado para o Festival Internacional de Cinema RENUAC 2022, no Chile. O filme, que já passou por outros importantes festivais de cinema - incluindo o Festival CCJ de Cinema de Macaé (RJ) onde ficou em segundo lugar na categoria Melhor Curta - conta a história de um a artista que reflete sobre sua própria vida diante da tristeza e do estado de abandono em que se encontra.

Heliponto

Boipeba ganhou uma nova pista de pouso com balizamento noturno para receber pequenas aeronaves. O heliponto fica na Fazenda Pontal, do italiano Fabio Perini. Foi o proprietário do lugar, por sinal, o primeiro a pousar na nova pista. Em breve o heliponto receberá voos comerciais da Abaeté Linhas Aéreas que já faz o trecho Salvador-Morro de São Paulo.