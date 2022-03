BaianaSystem prepara projeto com músicos tanzanianos e volta aos palcos baianos

(Foto: Cartaxo/Divulgação)

BaianaSystem volta a compor com músicos da Tanzânia

O BaianaSystem, que, após dois anos longe dos palcos baianos, volta a se apresentar em Salvador no próximo dia 2 de abril, no Espaço Marés do Centro de Convenções, continua gravando com músicos da Tanzânia (África). De acordo com Russo Passapusso, a parceria já resultou em três músicas inéditas que podem render singles, um álbum inédito ou um audiovisual musicado. “Vamos continuar gravando com eles porque a sintonia com esse gênero era o que buscávamos, mas ainda não decidimos no que isso irá se transformar”, disse. Vale lembrar que em AxeOxeExu, último disco da banda, tem a faixa Nauliza, uma canção com músicos tanzanianos em que a Bahia dialoga com o ritmo singeli do país africano.



Arte em Sampa

A Acervo Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, vai levar o projeto Geometria Sensível para o Salão Internacional de Arte ARTSAMPA 2022, entre 16 e 20 de março, no espaço OCA – Ibirapuera, em São Paulo. A curadoria é de Denise Mattar, que vai expor obras de três nomes da arte contemporânea nordestina: Sérvulo Esmeraldo, Montez Magno e o baiano Almandrade.

(Divulgação)

Lázaro Ramos, Mariana Xavier e Ana Paula Bouzas

Dose dupla

Os artistas baianos Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas estão dividindo a direção do espetáculo solo da atriz Mariana Xavier. Antes do Ano Que Vem tem estreia marcada para o dia 4 de março, no Teatro Unimed, em São Paulo. A peça, segundo Ramos, é uma “comédia deliciosa e emocionante”. Ana Paula Bouzas, que recentemente assumiu a direção do Balé do Teatro Castro Alves, ainda cumpre compromissos agendados no Sudeste antes de receber o cargo do governo baiano. Segundo ela, o BTCA está preparando novidades que em breve serão divulgadas.

(Divulgação)

Gina e Anapaula Della Piazza com o presidente da FIC, Bruno Stippe

Upgrade

Master chef pela Federazione Italiana Cuochi (FIC), a mais importante entidade ligada à gastronomia italiana, a chef baiana Anapaula Della Piazza vai coordenar um curso de upgrade da entidade que será ministrado em Salvador no próximo mês de agosto em local ainda não definido. O evento vai reunir os cozinheiros residentes na Bahia e associados à FIC. As aulas serão ministradas pelos chefs Adrian Gonzales, Sandra Regina e Iracema Pavese.

Celebração

A edição comemorativa de 20 anos do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia será celebrada com a realização do evento de 20 a 22 de maio, online, a partir das 17h, direto da Fábrica Cultural - Mercado IAÔ, na Ribeira. A diretora geral do projeto, Selma Santos, informa que as inscrições para esta edição estão abertas até o próximo dia 15 de março pelo site www.festivalderua.com. Podem participar espetáculos nas áreas de música, mímica, acrobacia, comédia, ilusionismo, dança, teatro, poesia e artes plásticas.

(Fotos: Divulgação)

Maira Azevedo como Regina em Vale Night e como Dina em Medida Provisória

Da internet para o cinema

A baiana Maíra Azevedo, mais conhecida por Tia Má, está prestes a estrear no cinema em dose dupla. No próximo dia 17,ela poderá ser vista como a personagem Regina no filme Vale Night, do diretor Luís Pinheiro, ao lado de Linn da Quebrada (que está no BBB 2) e dos atores Yuri Marçal e Pedro Ottoni. Quase um mês depois, exatamente no dia 14 de abril, Tia Má estará mais uma vez nas telonas encarnando Dina, uma das integrantes do Afrobunker no filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos.



Azulejar

O Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, depois de um tempo em reforma voltará a receber visitantes com uma amostra da arte azulejar baiana e da produção contemporânea de aquarelas no Brasil. A expo vai reunir artistas da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Espírito Santo. As exposições Udo Colecionador e Bahia Água e Cor: Do Sagrado ao Profano, compõem esta primeira edição do projeto Museu Udo Knoff Convida, realizada em parceria com o Luiz Neto Atelier, a partir do dia 5 de março, a partir das 13 horas.

Baco

O projeto Vinhoterapia realiza, no próximo dia 10 de março, às 19h, mais uma edição do Wine Experience, evento que promove degustação de vinhos de um modo diferente, descontraído e prazeroso. O encontro acontecerá à beira mar, no Forte Santa Maria, no Porto da Barra.