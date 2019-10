Baiano de 11 anos que passa por tratamento de saúde realiza sonho de conhecer os EUA

O pequeno Eduardo, de Salvador, deu uma pequena pausa em seu delicado tratamento de saúde para realizar o sonho de conhecer a Flórida. O baiano e seus familiares irão passar uma semana de de férias no resort temático Give Kids the World Village, na cidade de Kissimmee, que fica ao sul de Orlando.

O menino viajou para os Estados Unidos graças a um programa da companhia aérea American Airlines em conjunto com a organização Make-a-Wish® Internacional, que levaram 30 crianças de diferentes países para conhecer a terra do Tio Sam. No Brasil, além de Eduardo, a menina Beatriz, paulista de cinco anos de idade, também irá realizar seu sonho.

Nesta quinta-feira (10), Eduardo e sua família foram recebidos no Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG) com um check-in decorado com uma trave de futebol gigante. O menino marcou vários gols, comemorando bastante devidamente uniformizado com a camisa de seu time, o Vitória.

Foto: Divulgação

Já Beatriz e sua família foram recebidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos(GRU) com o clássico dos contos de fada: Rapunzel. Todos funcionários da companhia aérea vestiram a camisa com a personagem dos Irmãos Grimm para receber a jovem antes de embarcar para uma aventura em Orlando.

A ação anual “mAAgic Flight” é promovida em parceria com a Fundação Something mAAgic®, que foi criada há 23 anos atrás por membros da American Airlines e tem objetivo de realizar sonho de crianças com condições médicas graves e criar uma experiência única.