Baiano é campeão em batalha de rimas do maior evento de rap do mundo

Quando era criança, Ian Lisboa, 18 anos, sentia que “a batida” dos Racionais MCs “falava com ele. Aos nove anos, depois de tanto ouvir, ele começou a fazer as próprias rimas, e, aos 11, ficou impactado ao ver uma batalha de rap de Emicida. Na noite deste domingo (19), Bl4ck, como é conhecido na cena musical, saiu campeão do Red Bull Francamente, o maior evento de rap do mundo.

A batalha de rimas aconteceu num estúdio em São Paulo e foi transmitido online. Bl4ck disputou a final com outro baiano, Yoga MC.

Os dois disputaram em três rounds o primeiro lugar da competição, mas os três jurados - Clara Lima, Max B.O. e Slim - sagraramm Bl4ck campeão por unanimidade.

O evento reuniu 16 MCs de diferentes estados brasileiros que já tinham passado por uma seleção entre mais de 300 artistas.

"A Bahia na final é um vitória como todo, não é vitória individual. Estar como Yoga no final era como já ser o vencedor. Foi mais uma representativida para a Bahia", falou, depois da vitória no evento, que durou três horas e meia.

É a segunda vez que Bl4ck é o vencedor mais jovem de uma batalha de rimas. Em 2016, quando tinha apenas 13 anos, ele foi o MC mais novo da história a ir para o Duelo Nacional e ser campeão baiano. Naquela época, Bl4ck tinha participado apenas de cinco batalhas, embora tenha vencido todas.

"Hoje, estou revivendo um sonho com 18 anos. Nunca é tarde para reatar nós. A sensação para mim está sendo mágica", disse.

Outro baiano, Ruto MC, também participou do evento, mas foi parado nas oitavas de final por Kaemynem, única MC mulher que participou do evento. Os três baianos fizeram um freestyle (rima livre) juntos depois da vitória, em que destacaram o lugar da Bahia na cena do rap nacional.



Para Bl4ck, toda arte começa como um desabafo. E o desabafo dele sempre apareceu forma de palavras sobrepostas a beats. "Desejo impactar nos próximos anos libertando: pretendo libertar pessoas através da arte e sensibilizar a humanidade, a gente precisa sensibilizar".



A primeira e única edição brasileira do FrancaMente havia acontecido em 2018, mas o evento já existe na América Latina há 15 anos, denominado Batalla. A competição, que já reuniu um público de mais de 14 mil pessoas, foi adaptada a um formato digital, sem público presente.



Confira nomes dos MCs que disputaram:



Alexandre Bane (São Paulo)

Bl4ck (Salvador)

Dias (Belo Horizonte)

Fampa (Rio de Janeiro)

Gomes (Brasília)

Kaemynem (Brasília)

Lauro MC (Curitiba)

Martzinnn (Belo Horizonte)

MCharles (Fortaleza)

MC FTZ (Fortaleza)

MC Tonhão (Fortaleza)

MC Yoga (Salvador)

Motta MC (São Paulo)

PHL MC (Rio de Janeiro)

Ruto MC (Salvador)

WinniT (São Paulo)