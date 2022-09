Baiano ex-integrante do The Voice Kids vence concurso em Camaçari

Depois de passar pelo programa The Voice Kids, da Globo, Arthur Luz, de 14 anos, mostrou todo o seu talento no concurso cultural A Voz de Camaçari Kids. O ex-integrante do grupo de Carlinhos Brown chegou a final e venceu o concurso, garantindo o prêmio de R$ 30 mil.

O adolescente se destacou em meio a 80 inscritos que, logo depois, apenas 30 se classificaram para as apurações. Arthur se dedicou aos estudos musicais, conseguindo conciliar com a escola e focar em ganhar o valor esperado. Segundo ele, o dinheiro será investido em sua carreira, principalmente após aparecer na Globo.

"Estou muito feliz porque esse prêmio pertence a todos os meus familiares e amigos que me apoiaram. Este é só o começo. Amei a experiência de participar do concurso, especialmente pela convivência com os outros candidatos. Com o dinheiro, irei investir em minha carreira musical", comentou.

O concurso, promovido pela Secretaria de Cultura do município, entregou o valor de R$ 20 mil para o segundo lugar, e R$ 10 mil para o terceiro. O prefeito da cidade, Elinaldo Araújo, salientou que o município tem vários talentos ocultos.

"Foram estas crianças que tornaram isso possível. Parabenizo a Secretaria da Cultura por investir nestes jovens, com R$ 88.500 em premiações. Independentemente do vencedor, todos eles são campeões e terão a vida marcada por esse momento e, tenho certeza, que representarão nosso município no Brasil e no mundo", disse.

Márcia Tude, secretária da Cultura, reforçou que não há outra cidade na Bahia que realize concursos desse porte para exibir talentos de crianças. "Não há outro município na Bahia que desenvolva um projeto como o A Voz de Camaçari Kids, que movimenta a cidade, não só artisticamente, mas também toda a economia da cultura. A alegria e a emoção são grandes. Prova que temos um prefeito comprometido e sensível com a cultura".