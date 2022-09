Baiano Ricardo Alban deve assumir presidência da Confederação Nacional da Indústria

A partir de outubro de 2023, o baiano Ricardo Alban deve assumir a presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pelo colunista Daniel Ritter do Valor Econômico. Alban é o atual presidente da Federação Baiana da Indústria (Fieb).

De acordo com o Valor Econômico, a decisão pelo nome de Alban aconteceu após um racha inédito entre as federações estaduais ter sido contornado na semana passada. Alban, segundo a publicação, obteve apoio para encabeçar uma chapa única. Com isso, Alban se encaminha para assumir em breve a maior entidade empresarial do país.

O mandato do atual presidente Robson Andrade termina em outubro de 2023. A eleição na CNI, para um período de quatro anos, precisa ocorrer entre 180 dias (abril) e 90 dias (julho) antes disso. Ainda parece longe, mas a corrida começou cedo, e os últimos dias foram de articulação bastante intensa entre os interessados.

Tradicionalmente, em vez de disputa aberta, as candidaturas acabam convergindo para um nome de consenso e vitória por aclamação. O Nordeste, detentor de nove dos 27 votos, costuma se unir e tem peso decisivo no Conselho de Representantes da CNI (formado por delegados de cada uma das federações). Para se eleger, os candidatos precisam reunir pelo menos 14 apoios.

Em chapa única, o empresário Ricardo Alban foi reeleito presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) em outubro de 2021. Ele ocupa a função desde novembro de 2014, após a morte do presidente Carlos Gilberto Cavalcanti. Alban é sócio-diretor da Fábrica de Biscoitos Tupy e ocupou cargos no Citibank. Quando reeleito, ele informou que as prioridades para o quadriênio 2022-2026 eram o investimento em capacitação, educação, hidrogênio verde e energias renováveis.