Baiano vai assumir cadeira que foi de José Lins do Rêgo na Academia de Letras paulista

(Divulgação)

Gonçalo Júnior tem diversos livros publicados sobre História em Quadrinhos

Autor de 40 livros, a maioria biografias, o jornalista e escritor baiano Gonçalo Junior, radicado em São Paulo, vai ocupar a cadeira de número 21 - cujo patrono é o escritor José Lins do Rêgo (1901-1957) - da Academia de Letras da Grande São Paulo, que abrange a capital e todas as cidades do entorno. A cerimônia de posse está marcada para o dia 27 de novembro. De acordo com Gonçalo, o convite para integrar a seleta lista dos imortais paulistas foi de um dos membros da casa que leu três de suas obras, gostou, e sugeriu seu nome do baiano para a academia paulista. “Fiquei muito honrado com o convite. Sem dúvida, um reconhecimento inesperado e que me deixou bem feliz”.

Bandido da Luz Vermelha

Natural de Guanambi, Gonçalo Júnior acaba de receber da gráfica sua mais recente obra, Bandido da Luz Vermelha, biografia de João Acácio Pereira da Costa, criminoso que ficou conhecido em todo o país como Bandido da Luz Vermelha, por aterrorizar a elite paulistana com assaltos as suas mansões. Gonçalo diz que para escrever essa história teve que consultar mais de 23 mil páginas dos 88 processos que correram na Justiça contra o criminoso que foi condenado a 351 anos, 9 meses e 3 dias, mas que só cumpriu 30, pena máxima admitida no Brasil. O biografado morreu assassinado em 1998 aos 55 anos. A obra sai pela Editora Noir, que é do próprio autor.

Volta por cima

O ator Jackson Costa vai voltar aos palcos. O artista baiano está no elenco da nova montagem do Teatro Vila Velha, o espetáculo A Tempestade, de Shakespare, que integra as comemorações dos 60 anos do Teatro dos Novos. A estreia está prevista para o dia 3 de janeiro de 2020.

(Divulgação)

Jackson Costa está ensaiando para voltar aos palcos

Na ponta dos pés

Criadora da Escola Contemporânea de Dança, instituição com quase 30 anos de história, a bailarina Fátima Suarez está à frente da Jornada de Dança da Bahia, que chega à sua 11ª edição entre 14 e 17 de novembro, com programação no Teatro Castro Alves e Goethe-Institut Salvador.

(Leonardo França/Divulgação)

Fátima Suarez comemora 30 anos de sua escola de dança

Baiana no Morro

Foi dada a largada para a próxima edição do Festival do Morro, que acontece entre os dias 14 e 16 de novembro, em Morro de São Paulo. Na programação, estão previstas apresentações do grupo Baiana System e de Denny Denan que irão se apresentar no primeiro dia da festa, na Fazenda Caieira que fica na Terceira Praia.

Preta, Pretinha

O restaurante Preta, na Ilha dos Frades, realiza hoje, a partir do meio-dia, a festa Cheiro de Preta, uma produção da chef Angeluci Figueiredo em parceria com a Oquei Entretenimento, de Rafa e Ricardo Cal. O agito, que contará com serviço all inclusive, será animado por Alexandre Peixe e Filhos de Jorge.

(Divulgação)

Angeluci Figueiredo vai agitar o Preta da Ilha dos Frades

Letras em alta

Lázaro Ramos e Regina Navarro Lins são alguns dos autores confirmados no I Festival Literário Nacional: Diversas Leituras e Novos Caminhos, que será realizado entre 12 e 15 de novembro, no bairro de Cajazeiras.

(Divulgação)

Lázaro Ramos participa da feira de literatura de Cajazeiras

Amigo do poeta

Mais uma obra do escritor Damário Dacruz, falecido em 2010, chega ao mercado editorial. Trata-se de O Amigo e o Poeta, livro que reúne poemas inéditos e outros já publicados. O lançamento acontece na tarde de hoje (26), na Taberna Dom Pepe (antigo Pouso da Palavra, que pertenceu ao cachoeirano), durante a FLICA que acontece até amanhã (27), em Cachoeira. A publicação é uma homenagem ao poeta feita pelo amigo e editor da Caramurê, Fernando Oberlaender. “Aprendi muito com Damário, por isso dei o título em referência a nossa amizade”, diz.