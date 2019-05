Baianos aderem ao Dia D de Vacinação contra Influenza em Salvador

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Para muita gente, o dia começou na porta de um posto de vacinação. “Já tem um bom tempo que não fico gripada e por isso vim cedo”, disse a aposentada Lígia Maria Conceição, 62 anos, pouco depois de entrar na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ramiro de Azevedo no Largo do Campo da Pólvora, bairro de Nazaré, em Salvador.

O dia D de vacinação contra a gripe movimentou os postos de saúde em Salvador, neste sábado (4). Em Salvador, foram 255 postos espalhados pela cidade para que a população possa se imunizar. A dose pôde ser tomada das 8h às 17h.

Além das unidades da rede básica, foram disponibilizados pontos de imunização em shoppings, como Itaigara, Shopping da Bahia, Piedade, Bela Vista, Salvador Norte Shopping e Center Lapa, além de supermercados, creches, associações, igrejas e estações de transbordo.

A campanha, que começou no dia 10 de abril, é nacional e abrange todos os 417 municípios da Bahia. Fazem parte do público-alvo idosos a partir de 60 anos.

“A gente quando chega a uma certa idade o cuidado é redobrado. Por isso que estou aqui”, declarou Max Matos, 72, após vacinação na Unidade Básica de Saúde Ramiro de Azevedo.

Max Matos, 72 anos, se vacinou pela manhã em Nazaré

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Gestantes também devem ser vacinadas. “Essa ação é importante por que mobiliza o país no combate à gripe”, declarou a enfermeira Heloísa Rosário de Santana, 35, grávida de cinco meses. Também fazem parte do público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, trabalhadores de saúde, professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas, além de policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

A movimentação também foi intensa na UBS Carlos Gomes, na Rua Carlos Gomes, Centro. “Tudo que a gente não quer nessa idade é vacilar, né?”, disse a aposentada Eliete Macêdo de Santana, 63. O aposentado Manoel Ramos dos Santos, 68, chegou à unidade acompanhado da filha. “Sempre tive facilidade de ficar gripado, por isso aproveitei o dia para vacinar”, disse.