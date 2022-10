Baianos aproveitam domingo de eleição para curtir nas praias de Salvador 

Os baianos levaram a frase “deu sol, é praia” ao pé da letra neste domingo (2). Com a votação do primeiro turno acontecendo, muita gente decidiu deixar as tensões um pouco de lado para curtir o dia ensolarado nas praias de Salvador. No Porto da Barra, uma das mais movimentadas da capital, a areia estava tomada pelos guarda-sóis, cadeiras e cangas. Muitos acordaram mais cedo e foram votar ainda no início da manhã, outros preferiram relaxar um pouco e depois partir para cumprir a obrigação com as urnas eletrônicas, tudo isso com o benefício de poder se locomover pela cidade com as passagens gratuitas dos ônibus coletivos.

Ainda no início da tarde de domingo, a praia do Porto já estava lotada, não tanto como em outros finais de semana, mas não era um dia qualquer. Quem estava por lá garantiu a diversão com caixas de som, bebidas bem geladas e acarajé bem quentinho vendidos pelos ambulantes. Esses, por sua vez, chegaram cedo no local com uma expectativa grande de venda, a qual foi alcançada com sucesso graças a quem decidiu tirar o dia para relaxar.

Apesar de ser um dia de eleição, em que se acentua a rivalidade entre os eleitores de candidatos diferentes, brigas e ofensas não foram vistas na praia, mesmo com pessoas carregando símbolos e cores dos políticos. A técnica de enfermagem Taiane Conceição, de 20, foi uma das pessoas que tirou o dia para se divertir. Ela contou que estava programando o dia de lazer na praia do Porto desde o início da semana com um grupo de amigas.

“Eu marquei essa praia desde o início da semana. Fui votar bem cedinho, por volta de 10h, demorou um pouco por conta da fila, mas deu tempo de chegar aqui no início da tarde. A gente ainda tem bastante tempo para aproveitar, beber um pouco, e relaxar. Depois espero comemorar a vitória do meu candidato no Rio Vermelho”, disse.

Quem estava com ela foi a estudante Deise Vitoria Machado, 20. “A gente programou tudo para conseguir curtir e aproveitar o domingo de sol. Hoje é um dia mais tenso, a gente fica ansioso para saber o resultado, então nada melhor que tirar o dia para relaxar um pouco e curtir com as amigas”, afirmou.

Com a passagem do ônibus coletivo gratuita, quem conseguiu aproveitar o benefício foi a autônoma Fernanda Oliveira, 38. Ela foi curtir o domingo com a filha e o marido. “A gente mora longe, lá na Boca do Rio. A gente conseguiu pegar o ônibus, fomos votar, e depois corremos para pegar um sol aqui na praia. Foi bom fazer isso porque a gente fica mais descansado para iniciar a semana na segunda”, relatou.

Quem tirou o dia para vender bastante foi Marco Aurélio da Silva, 50. Ele aluga stand-up paddle para as pessoas que vão para o Porto da Barra. “Cheguei para votar antes das 8h, assim que abriu os portões eu entrei e votei. Cheguei na praia ainda era 8h30. Queria aproveitar o dia para tentar alugar mais do que alugo. Está um dia tranquilo, apesar da praia estar um pouco mais vazia, as vendas estão indo bem”, contou.

Itapuã

No período da manhã, nas praias do bairro de Itapuã, muitas pessoas decidiram curtir antes e depois votar. “O clima está muito agradável, estamos aproveitando o sol, por volta das 16h eu voto. Primeiro a praia para pegar um bronze, tomar umas cervejas geladas, namorar um pouquinho e depois o voto”, expôs Reinaldo Coelho, 50.

O lema de Felipe Santos, 24, foi parecido com o de Reinaldo. “Trabalhei a noite toda e vim descansar um pouco, toda eleição eu faço isso, porque os candidatos estão lá, eles que esperem meu voto, eu vou curtir primeiro”, destacou.

Colaboração de Larissa Almeida

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro