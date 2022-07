Baianos curtem altas temperaturas no verão europeu  

Victoria Cintra, Juliana Gouvea e Thiago Reis e Lila Moraes e Daniel Kunz (Fotos: Acervos Pessoais)

Diversos baianos embarcaram rumo ao Verão europeu, que, esse ano, vem sofrendo com lotações nos principais aeroportos. O de Lisboa chegou a emitir um comunicado informando que ‘reforçou os recursos e serviços de apoio para mitigar o transtorno dos passageiros, na medida do possível’, por causa do tempo de espera no controle de fronteiras.

No último domingo, quem desembarcou na capital portuguesa foi Victoria Cintra, que possui restaurantes no Ondina Apart e no Salvador Shopping. De lá, a empresária seguiu para o casamento de Juliana Gouvea e Thiago Reis no Lago de Como, na Itália.

Quem também passa uma temporada no Hemisfério Norte é o casal Flávia e Frank Abubakir. Circularam por Milão e emendaram para o Lago de Como, onde, na segunda-feira, encontraram com Gracinha Carvalho. Ontem à noite, também prestigiaram o casamento de Juliana e Thiago, que contou ainda com as presenças de Luana Barros e PR Coelho.

Já Lila Moraes e Daniel Kunz foram à Suíça para a 56ª edição do Montreux Jazz Festival. Em seguida, partiram para Lisboa e, nos próximos dias, vão à Ibiza, na Espanha.





Trafego aéreo

De acordo com dados da IATA (Associação Internacional de transporte Aéreo), o trafego aéreo total de maio de 2022 aumentou 83,1% em relação ao mesmo período de 2021. Isso representa operação com 68,7% do nível antes da pandemia. No mesmo estudo, a IATA aponta que o tráfego aéreo de maio das companhias da América Latina amentou 180,5% em relação ao mesmo mês de 2021.





Fernando Droghetti (Foto: Alô Alo)

Entre Trancoso e Comporta

O empresário Fernando Droghetti deu um tempo de Trancoso, no Sul da Bahia, e embarcou rumo ao Verão europeu. Na praia de Comporta, em Portugal, vem comandando um dos principais restaurantes da região, o Da Comporta, que funciona durante a alta temporada. “Cerca de 70% dos funcionários vieram da Bahia”, nos disse Fernando, que comanda dois dos principais restaurantes de Trancoso: o Jacaré, na entrada do Quadrado, e o Floresta, em plena mata, dentro de uma fazenda com seringal ainda produtivo.

Durante os últimos dias, Droghetti recebeu vários eventos no endereço português, inclusive o lançamento internacional da exposição “I Could Eat You”, que está em cartaz na Casa de Cultura de Comporta, com trabalhos de Efrain Almeida, Leda Catunda, Janaina Tschäpe, Rivenne Neuenschwander, entre outros.





Celebração especial





Por falar em Comporta, a famosa praia, considerada uma das mais exclusivas de Portugal, será palco de um evento especial, que contará com cobertura do Alô Alô Bahia. No próximo dia 6 de agosto, o hotel Sublime celebrará a chegada do Verão ao som de jazz e com momentos gastronômicos e degustação de vinhos.

Alberto Cordeiro (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Alta costura

O médico baiano Alberto Cordeiro foi um dos 700 convidados da grande festa que a Dolce & Gabanna promoveu, neste fim de semana, em Siracusa (na Sicília), para celebrar seus 10 anos de alta costura. Diversas celebridades, como Anitta, Cauã Reymond, Sharon Stone e Mariah Carey, também estiveram por lá. Alberto é habitué frequente das festas da Dolce e, esse ano, esteve nas comemorações ao lado da amiga Andressa Salomone e do casal Tom e Ana Peneguini.

Pelo mundo

Christian Louboutin ganha uma nova exposição no Grimaldi Forum, em Mônaco. Intitulada L’Exhibition(nista) Chapter II – a primeira edição foi apresentada em Paris e agora segue reeditada pelo curador Olivier Gabet (Diretor do Musée des Arts Décoratifs) –, a mostra acontece até 28 de agosto, oferecendo ao público uma nova perspectiva sobre o trabalho e vida do emblemático designer de sapatos.

Tania Bulhões abrirá loja em Salvador

Depois de ocupar por dois anos seu charmoso gazebo no Salvador Shopping, a marca Tania Bulhões vai ampliar sua presença no centro de compras com a abertura, em setembro, de uma loja no espaço onde antes funcionava a Levi´s. A grife, uma das mais exclusivas no segmento de décor e tableware do país há 30 anos, tem um público cativo entre os baianos, que consomem seus produtos sofisticados na capital do estado e, também, na unidade de Trancoso, no Sul da Bahia.