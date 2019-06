Bailarina é censurada pelo Instagram e desabafa sobre gordofobia

Como todo Dia dos Namorados, o dia 12 de junho fica lotado de fotos românticas no Instagram - seja no feed e/ou nos Stories. Foi assim na última comemoração da data, na última quarta-feira. Entre as centenas de famosas que entraram na moda, estava a bailarina Thais Carla e o love, Israel Reis.

Só que, diferente do resto dos apaixonados, ela teve sua imagem excluída pela rede social. Na publicação, Thais aparecia sem blusa, de costas para o namorado, enquanto ele segurava seus seios.

A foto de Thais que foi apagada

(Foto: Reprodução/Instagram)

Nos Stories, ela fez uma série de vídeos, explicando que foi o próprio Instagram que apagou o conteúdo.

"Hoje eu acordei triste. Eu estava gravando um vídeo aqui e fui entrar no Instagram e simplesmente a minha foto maravilhosa de Dia dos Namorados sumiu. Eu estou muito triste, de verdade, porque eu amei aquela foto. Não tem nada demais nela. Mas sabe como as pessoas são, né? Elas fazem de tudo para prejudicar as pessoas que estão felizes!", desabafou.

Ela também questionou se o motivo da imagem ter sido deletada teria relação com a gordofobia. Isso porque o clique foi inspirado em uma postagem de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - só que, no caso deles, o post ainda está disponível. Belo e Gracyanne Barbosa também fizeram sua versão do clique - e também segue firme e forte no Instagram.

“Por que será que a minha foi excluída, né? E aí a gente fica pensando: por que será que só a da gorda foi excluída? Eu não quero acreditar nisso, mas será que é porque ‘ah, muito fora do padrão. Vamos excluir essa foto!'”, questionou.