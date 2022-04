Baile da Vogue: Arthur Aguiar foi barrado do evento? Entenda

Quem entrou na internet nesta sexta (29) viu os fãs de Arthur Aguiar, campeão do 'BBB 22', subirem hashtag para boicotar o Baile da Vogue. O motivo é que surgiram boatos de que o ator não foi convidado para o evento após um print repercutir na web.

Com a grande divulgação da festa que acontece na noite desta sexta, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, uma conversa entre duas pessoas, sem nome divulgado, foi exposta. Nas trocas de mensagem, a dupla conversava sobre Arthur Aguiar ter sido barrado do Baile da Vogue - evento onde são convidados todos os ex-participantes do 'BBB 22'.

Entretanto, até o momento, não houve pronunciamento do ator se irá ou não. Porém, de acordo com Fabia Oliveira, do EM OFF, Arthur Aguiar foi convidado como os outros ex-brothers. Vale ressaltar que os ex-confinados raramente falam sobre ter amizade com o artista.

Reportagem originalmente postada no JC Online