Baile do bloco Os Mascarados na Pupileira resgatará os concurso de fantasias

(Divulgação)

A cantora Clariana é uma das atrações do baile

Um concurso de fantasias, com direito a passarela, torcida organizada e corpo de jurados, é uma das ações resgatadas pelo bloco Os Mascarados que este ano vai voltar a realizar seus concorridos bailes de pré-carnaval. A primeira edição, batizada de Baile Halloween dos Mascarados, sob o comando da cantora Margareth Menezes, vai acontecer no próximo dia 28 de outubro, a partir das 20 horas, na Pupileira. Além de passar pelo crivo do júri, os concorrentes serão avaliados pelo público e receberão o voto popular. A noite terá ainda show da cantora Clariana e apresentações dos DJs RDD e lIBREANA.

(Angeluci Figueiredo/Correio)

O casal Juli e Morchon festejam 10 anos do La Taperia

Década de sucesso

O chef Jose Mórchon e sua mulher e sócia Juli Holler estão preparando uma festança para celebrar os 10 do restaurante La Taperia, no próximo domingo, 23, das 13h às 20h. A celebração será com caruru e pintxos preparados por vários chefs da cidade como Fabrício Lemos, Kaywa Hilton, Marcelo Fugita, dentre outros. De acordo com o casal, o evento, exclusivo para convidados, terá muito samba, show de Rebeca Matta, DJS e muita ferveção.

(Zelia Gattai/Acervo Fundação casa de Jorge Amado)

Carolina Maria de Jesus



Imagens raras

Uma série de imagens da escritora Carolina Maria de Jesus, de autoria de Zélia Gattai, e que pertencem ao acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, estão reunidas na exposição Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros, que, depois de passar por São Paulo, ficará em cartaz no Rio de Janeiro até 18 de dezembro. As fotografias ilustram a galeria móvel da arena carioca Fernando Torres, no Parque Madureira, na zona Norte do Rio.

(Divulgação)

Licia Fabio levou sua expertise para a Expo Carnaval

Réveillon

A promoter Licia Fabio recebe a imprensa e convidados hoje, às 12h30, no Boi Preto, para o lançamento do Réveillon Além do Carmo, promovido pela sua empresa, a Licia Fabio Produções, em parceria com a Go Show e a Diva Produções. A festa de Réveillon terá como atrações Luiz Caldas e as bandas Mudei de Nome e Filhos de Jorge

(Divulgação)

Um dos croquis do figurino de Fabio Sande

Fábrica de Doces

Por falar em Licia Fabio, a promoter assina pela nona vez consecutiva, a produção do evento de Natal do Shopping Bela Vista, que contará com a Bela Fábrica de Doces, e figurinos assinados por Fabio Sande. O lançamento é neste domingo, 23, às 18h, na praça central do shopping. A Bela Fábrica de Doces é um parque temático com roda gigante, carrossel de cupcakes, árvore de Natal com 15 metros de altura, além de uma Ursa Confeiteira Animatrônica que irá interagir com o público, dentre outras atrações.

(Divulgação)

Marcélia Cartaxo no filme A Mãe

Panorama de cinema

Dona de um Urso de Prata do Festival de Berlim, a atriz Marcélia Cartaxo participará mais uma vez do Panorama Internacional Coisa de Cinema. A artista virá apresentar seu novo filme, A Mãe, que tem direção de Cristiano Burlan e que será exibida no encerramento do festival, no dia 9 de novembro, no Cine Metha - Glauber Rocha, em horário a definir. Ao final da sessão, Marcélia e Cristiano participarão de um debate com o público.



Caruru

Glicério Lemos, presidente do Salvador Destination, está convidando o trade turístico baiano para o tradicional Caruru oferecido todos anos pela entidade. O encontro será no dia 20 de outubro, às 19h no Wish Hotel da Bahia.

(Divulgação)

Adriana Régis comanda a marca Thereza Priori

Milão

A empresária Adriana Régis, criadora da marca Thereza Priore, embarcou ontem para Milão, na Itália, onde ficará ate 22 de outubro, participando do curso Coolhunting – Como pesquisar e analisar as tendências, evento que será guiado por especialistas em moda e negócios como Lu Mitri, Fah Maioli e Mara Darolt.



Cannes

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) e a Federação Nacional das Agências de Propaganda (FENAPRO) voltam a realizar o Cannes Lions Road Show – evento sobre o maior festival de criatividade do mundo, no dia 25 de outubro, às 19h, no UCI Orient Shopping da Bahia. O road show é gratuito e aberto ao público.

(Gabriela Daltro/Divulgação)

Ativa Atelier oferece vários cursos de arte

Arte

O Ativa Atelier Livre realiza até 5 maio de 2023, uma série de atividades, como oficinas, encontros com artistas, cursos, residência artística e festival de arte. As inscrições podem ser feitas pelo link disponibilizado no Instagram @ativa_atelier_livre, na medida em que a programação for divulgada na rede social do atelier. Algumas atividades já são realizadas, mas o projeto traz novidades, como o curso A arte e as forças intensivas, com Cristina Pescuma, pesquisadora da São Paulo; e uma residência artística, com Ana Flávia Baldissetto, artista de Porto Alegre.