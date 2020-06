Baile funk é realizado e provoca aglomeração em favela carioca

Um baile funk atravessou a madrugada no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, e quando o sol raiou, por volta das 6h20 desta segunda-feira (8), o o paredão de som ainda funcionava. O registro foi feito de helicóptero e transmitido pela TV Globo. A aglomeração acontece dois dias após o governo do estado decidir flexibilizar o isolamento social.

O evento provocou aglomeração no alto da comunidade. A volta dos bailes após o anúncio de reabertura das atividades pelo Estado do Rio ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter no domingo.

O Baile da Romênia, na Vila Aliança, Zona Oeste, foi bastante citado nas redes por ter anunciado publicamente o evento no último sábado. "Vamos explodir o Twitter com a divulgação da volta do baile da Romênia. 100% confirmado e todas as comunidades de fora estão convidadas para curtir esse bailão com a gente", diz o texto de divulgação.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou, neste domingo, o balanço dos casos de covid-19 no estado. São 67.756 casos confirmados e 6.707 óbitos por coronavírus.

A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu manter seu plano gradual de reabertura econômica e não seguir as recomendações decretadas pelo governo do estado na última sexta. O plano elaborado pelo governo Witzel prevê uma abertura mais ampla de estabelecimentos, como shoppings, pontos turísticos e restaurantes, que só serão autorizados a abrir as portas pela Prefeitura em etapas posteriores de sua retomada.