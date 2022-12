Bairro do Rio Vermelho receberá parada natalina no sábado (17)

Sede de mais um evento da iniciativa “Luzes de Natal”, o bairro do Rio Vermelho será palco de uma parada natalina, neste sábado (17), partindo da Quadra da Paciência, às 19h. Promovida pelo Coletivo Cultural do Rio Vermelho (CSRV) e a Associação de Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), a programação é gratuita.

O desfile será composto pelo Papai Noel em um carro do Corpo de Bombeiros, fanfarra, Terno de Reis da Lapinha e alunos de escolas públicas do bairro. A concentração ocorrerá na Quadra da Praia da Paciência e o percurso feito pelo Largo de Santana, Rua Fonte do Boi, Brigadeiro Faria Rocha, Rua do Meio e Largo da Mariquita.

De acordo com a idealizadora do projeto e integrante do CSRV, Maria José Góes, a celebração deste ano visa promover o Natal como pede a tradição. “O Papai Noel virá chegando no carro de bombeiros mostrando que o Natal chegou. O Rio Vermelho já é Natal e Luz”, destaca. Além da Parada Natalina, a iniciativa ainda conta com mais dois dias de programação.

Programação Luzes de Natal

Sábado (17)

19h - Parada Natalina

Local: partida da Quadra da Paciência

Quinta-feira (21)

20h - Apresentação Coral Tom Sobre Tom

Local: Largo da Mariquita.

Sexta-feira (23)

19h - Jantar Solidário

Local: Companhia da Pizza