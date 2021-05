Bairros com velocidade reduzida têm queda em número de feridos em acidentes

As regiões de Salvador com vias de velocidade reduzida registraram uma queda no número de acidentes, segundo dados da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). A redução do número de mortes em acidentes de trânsitos de Salvador foi de 54%, diz o superintendente Marcus Passos, destacando que a cidade atingiu a meta da ONU de reduzir esse índice em 50% na década 2011-2020. Os destaques são os bairros da Barra e Rio Vermelho, onde há piso compartilhado, e na Pituba, que tem o projeto de Trânsito Calmo.

No Rio Vermelho, o trecho que vai da curva da Rua da Paciência até o Largo da Mariquita teve mudança na velocidade de 60km/h para 40km/h desde o final de janeiro de 2016. O número de casos em 2015 era de 106 lesionados com 17 feridos – em 2020, esse número foi de uma pessoa lesionada e três feridas.

Já na Avenida Oceânica, onde a velocidade oscila entre 20km/h e 30km/h, o piso compartilhado foi instalado em setembro de 2014. Em 2013, o balanço trouxe 54 pessoas lesionadas e dez feridas. No ano passado, foi apenas uma lesão e seis feridos, diz a Transalvador.

No bairro da Pituba, a redução de velocidade começou em outubro de 2019, na Avenida Octávio Mangabeira, no trecho do cruzamento com a Rua Goiás até o cruzamento com a Rua Rio de Janeiro. Em cinco anos houve uma redução de 127 para quatro lesionados e de 22 para dez feridos.

Desafios de grandes cidades

Gestores que trabalham com trânsito em cidades grandes sempre terão desafios, diz Passos. “As metrópoles cada vez mais se transformam, a quantidade de veículos aumenta, e existe uma necessidade maior de devolver a cidade aos pedestres", afirma.

Adequar a velocidade é a melhor forma de trazer segurança, acredita Passos. “A Prefeitura está adaptando os espaços públicos, ampliando calçadas, reduzindo velocidades para cada vez mais dar mais conforto a quem transita e mais segurança aos vulneráveis”.

Maio Amarelo

Agora, Salvador está implantando também o conceito Zona 30 em alguns pontos da cidade. Criado na Alemanha e já adotado por diversos países e também capitais brasileiras, a iniciativa visa delimitar áreas urbanas mais seguras para pedestres e ciclistas, com a limitação da velocidade dos carros nas vias a 30km/h

O Zona 30 integra as ações da Semana Global de Segurança Viária, promovida pela ONU desde a segunda-feira (17) até domingo (23), com o objetivo de reduzir acidentes e lesões no trânsito. Em Salvador a velocidade reduzida já está implantada na Pituba, Barra e Rio Vermelho, e novos locais terão a Zona 30: o trecho de Patamares até o Greenville, e na região do Bonfim – entre o Alto do Bonfim, na Colina Sagrada, e a Baixa do Bonfim. Entre as medidas, são colocadas placas de sinalização e modificação do fluxo de algumas entradas e saídas de ruas.