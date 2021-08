Bairros de Juazeiro ficam sem água durante obras em estação de tratamento

A Prefeitura de Juazeiro, através do SAAE, informou que o fornecimento de água vai precisar ser interrompido em alguns bairros da cidade no norte do estado nesta quarta-feira (18). O motivo é a realização de melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA) principal, no Santo Antônio.

Os bairros afetados são: Tabuleiro, Castelo Branco, Tancredo Neves, Lomanto Júnior, Alto do Cruzeiro, João XXIII, Loteamento Barranqueiro, Monte Serrat, Pedra do Lord, Quidé, Expedito Nascimento, Palmares I e II, Parque Residencial, Dom José Rodrigues, Mairi, Pedro Raimundo, Alto da Aliança, Jardim São Paulo, Distrito Industrial, João Paulo II, Vila Nova Fé, Itaberaba, Sol Nascente, Praia do Rodeadouro, Brisa da Serra, Antônio Guilhermino, Residenciais Juazeiro I, II e III, além dos Condomínios Country Club, Terra dos Sonhos e Assunção de Maria.

Ainda segundo a prefeitura, a intervenção está prevista para começar às 8h e terminar às 15h. Assim que o trabalho for concluído, o sistema de água será imediatamente ligado e o serviço retomará gradativamente.

"O SAAE pede a compreensão dos usuários e reafirma seu compromisso de continuar trabalhando para a melhoria dos serviços oferecidos. Outras informações através do número (74) 3614-9800", conclui nota divulgada pela prefeitura de Juazeiro.