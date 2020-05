Bairros de Salvador começam a entrar em lockdown no sábado (9)

O isolamento obrigatório dos moradores por conta da pandemia do novo coronavírus, o chamado lockdown, vai acontecer em Salvador de forma parcelada. A partir de sábado (9), algumas regiões da cidade serão interditadas pela prefeitura e bairros inteiros podem ser isolados. O objetivo é frear o avanço da contaminação e retardar ao máximo a saturação dos leitos, prevista para acontecer em 20 de maio.

O anuncio do isolamento obrigatório em alguns bairros de Salvador foi feito na manhã desta quarta-feira (6), pelo prefeito ACM Neto, durante a inauguração de um posto de distribuição de alimentos, em Itapuã. O gestor frisou que o lockdown na cidade toda depende do apoio do governo do estado para acontecer e que essa hipótese já está sendo discutida. A ideia é que a ação por bairro sirva de termômetro para decidir os próximos passos.

Entenda o que é o lockdown, que começa a ser adotado em Salvador



“O lockdown total foi tratado como uma hipótese durante reunião entre a prefeitura e o governo do estado na segunda-feira (4). No entanto, o diálogo vem acontecendo diariamente e, se for preciso, vamos adotar as medidas necessárias. Vamos observar o comportamento das pessoas durante o isolamento que faremos de algumas áreas da cidade, a partir de sábado, e então analisar se haverá a necessidade de estender a ação para toda a cidade”, afirmou.

ACM Neto disse que o planejamento para o lockdown parcial será finalizado nesta quarta-feira e que, por isso, os locais que terão interdição ainda não foram informados. A lista das regiões e ações que serão desenvolvidas será divulgada nesta quinta-feira (7). Ele adiantou que serão fechadas ruas e avenidas, e que algumas atividades serão suspensas nessas localidades.

O transporte público também passará por alterações porque houve um aumento no número de passageiros na última semana. Antes, apenas 28% dos usuários estavam usando o sistema, mas esse número saltou para 35% nos últimos dias. A maior circulação de pessoas justamente quando o vírus está mais ativo na cidade preocupa as autoridades.

Crise

O vice-prefeito, Bruno Reis, atualizou os números. Até a manhã desta quarta, Salvador estava com 128 leitos de UTI e 238 leitos clínicos ocupados. Juntos, município, estado e rede privada oferecem 489 acomodações de UTI e 444 clínicas. Até a manhã desta quarta, havia 2.599 casos confirmados do novo coronavírus apenas em Salvador. Em toda a Bahia, são 4.247 pacientes.

Segundo as previsões, se a taxa de contaminação continuar em 7,5%, a partir do dia 14 não haverá mais leitos clínicos disponíveis, e em 20 de maio acabam os de UTI. O pico da crise vai se estender até 23 de junho, quando a curva de contaminação finalmente vai começar a baixar.

“É impressionante a precisão dos dados. Os números de casos confirmados e de óbitos estão se confirmando dia a dia com as projeções. Agora, mais do que nunca, é preciso que a população siga as recomendações de ficar em casa, usar máscaras, e fazer uso do álcool gel. A máscara tem que fazer parte do nosso vestuário, além do distanciamento para evitar a contaminação. Precisamos que a população faça a sua parte”, disse.

Enquanto aguardava para pegar a refeição que estava sendo distribuída no centro de distribuição, em Itapuã, a diarista Ivonete Lima, 46 anos, disse que está preocupada com a pandemia. “Primeiro, estou com medo de pegar a doença e passar para meus pais, que são idosos ou para minha neta que é um bebê. Depois, estou com medo de não conseguir trabalho logo e aí não sei com vai ser. São seis bocas para alimentar”, disse.

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) informou que ainda não há motivo para o lockdown total em Salvador, mas que isso pode ocorrer caso não cheguem novos respiradores para abrir leitos de UTI, não haja profissionais suficientes para abrir novos leitos, e aumente a taxa de crescimento de novos casos. A pasta reassaltou que o governo tem realizado um planejamento para abertura de novos leitos em toda a Bahia.

Filas da Caixa

Durante o mesmo evento, o prefeito ACM Neto disse também que a prefeitura fez um levantamento sobre as filas nas dez maiores agências da Caixa Econômica Federal em Salvador, e que até quinta-feira (7) o município vai pensar alternativas para ajudar a Caixa a reduzir as aglomerações nesses espaços.

Atualmente, a Guarda Municipal tem feito esse trabalho, mas a demanda está maior do que o efetivo pode resolver. Por isso, está sendo elaborado um planejamento para ter mais pessoal, o que pode resultar também em novas contratações. Neto frisou que as filas são de responsabilidade do Governo Federal e criticou a falta e ação da União.