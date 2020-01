Bairros de Salvador superam média histórica de chuvas para janeiro

Salvador amanheceu com mais um dia de chuva nesta quinta-feira (23). Por causa da previsão do tempo chuvoso e o acumulado já registrado, a cidade permanece em estado de atenção, segundo informações do diretor-geral da Defesa Civil, Sosthenes Macedo.

Segundo ele, nessa quarta-feira (22), algumas áreas da cidade registraram entre 80 e 103mm acumulados. Essas regiões superaram a média histórica do mês de janeiro, que é de 82,5mm.

"As equipes da Codesal farão vistorias de campo para atender as demandas da população. Salvador continua em regime de atenção devido ao acumulado de chuvas", explica Sosthenes.

Os locais com maior acúmulo de chuvas foram Caminho das Árvores, Plataforma, Praia Grande, Itapuã, e Mussurunga. Ao todo, a Defesa Civil registrou 181 solicitações de emergências pelo número 199.

Já nesta quinta, uma árvore caiu na Avenida Princesa Isabel, e uma cratera se abriu na Avenida Paulo VI, na Pituba, na altura do Colégio Militar.

(Foto: Bella Taxista/Leitor CORREIO)

Previsão de chuva

Para esta quinta, permanece a previsão de chuvas fracas a moderadas, que podem ser acompanhadas por trovoadas e rajadas de ventos, devido ao calor e a umidade provenientes do oceano Atlântico.

As chuvas fortes são resultado de um sistema de baixa pressão que se encontra sobre em Salvador.