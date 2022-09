Bairros de Salvador terão trânsito interditado neste domingo (11); veja mudanças

Pelo menos quatro bairros de Salvador ainda serão afetados por mudanças de trânsito neste domingo (11). Em Luís Anselmo, na Mata Escura e na Engomadeira, eventos obrigarão motoristas a recalcular a rota.

O motivo pelo qual o trânsito sofrerá alterações na Mata Escura é a realização da 1ª Parada LGBTQIA+ do bairro. O fluxo de veículos no local será suspenso progressivamente na Rua Direita de Mata Escura, Rua Prof. Itazil Benício e Praça Fernando Hupsel de Oliveira, das 13h às 19h.

Já na Engomadeira, acontece a 11ª edição da Parada LGBTQIA+, que irá interditar progressivamente o tráfego de veículos entre a Estrada das Barreiras e a Rua Direta da Engomadeira, das 14h às 22h.

O bairro de Luis Ancelmo também recebe um evento voltado para o público LGBTQIA+. A Parada da Diversidade LGBT fará com que o trânsito, entre a Rua Édson Saldanha e a Rua Vale do Matatu, também seja interditado. Será proibido circular na região de carro das 13h às 22h.

Outro local que terá seu trânsito alterado é a região de Santo Antônio além do Carmo, que neste domingo (11) promove o Rolé Caminhada Preta, realizado no Largo do Santo Antônio além do Carmo. Por conta disso, o trecho entre o Forte de Santo Antônio Além do Carmo e o acesso à Ladeira do Baluarte, fica fechado das 14h às 20h.

Pela manhã, eventos esportivos também afetaram a região de Armação e de Pituaçu, mas ambos já foram liberados desde 9h para os motoristas.