Bairros de Salvador vão voltar a ter testagens e distribuição de máscaras

O prefeito ACM Neto afirmou nesta sexta-feira (27) que as testagens para covid-19 vão voltar a ser feitas nos bairros de Salvador, como estratégia de prevenção e controle da covid-19. Ele disse que nesse momento dois bairros receberão as medidas, mas eles só serão divulgados no domingo. "Vamos começar com dois bairros, depois vamos passar para quatro. Estamos fechando os números e dados".

"Além das unidades básicas, além das UPAs, vamos começar a fazer novamente as testagens nos bairros, com as equipes volantes. Da mesma forma, vamos retomar todo trabalho de distribuição de máscara nos bairros e hiegnização das ruas. Três das mais importantes ações de apoio e proteção à vida nos bairros serão retomadas na segunda-feira (30)", disse. "Num primeiro momento, está descartada qualquer medida de suspensão de atividades nesses bairros", ressaltou.

Neto pediu a colaboração das pessoas nesse momento de aumento de casos da covid-19 em Salvador. "Nesse momento não quero nem pensar em fechar shopping, bar, restaurante, nada disso. Mas esses estabelecimentos precisam cumprir as regras. Final de semana passado interditamos 15 estabelecimentos. Esse trabalho vai continuar, aliás, vai ser intensificada a fiscalização", prometeu. "Usar máscara, não aglomerar e respeitar os protocolos para cada atividade é o mínimo que a gente pode fazer. Mas muita gente não está fazendo nem o mínimo. Depois não venham dizer que nós não avisamos".

Remobilização de leitos

Antes, Neto anunciou também que vai remobilizar leitos exclusivos para covid-19 e vai enviar para a Câmara um projeto de lei que permita a reativação dos leitos para que a taxa de ocupação máxima permaneça em 60%. A atual taxa é de 71%. As medidas foram anunciada nesta sexta-feira (27), pelo prefeito ACM Neto.

"A prefeitura vai trabalhar com a meta de no máximo 60% dos leitos. O projeto será encaminhado para a Câmara para oficializar essa referência de 60%, o que vai permitir a reativação de novos leitos caso seja necessário para manter essa meta", explicou o prefeito.

Taxa de ocupação dos leitos atual:

UTI 241 de 372 - 65%

Clínicos 229 de 324 - 71%

A cidade chegou a ter 1.406 leitos, que podem ser reativados. Caso eles ainda estivessem ativos, a taxa de ocupação da UTI seria de 35% e clínico 32%.

Além disso, a prefeitura já está elaborando um planejamento para vacinação contra covid-19, apesar de ainda não existir um imunizante aprovado.

Os contratos de Reda para profissionais de saúde também foram renovados.

Confira as medidas anunciadas pela prefeitura:

- Plano de remobilização de leitos de covid-19

- Elaboração do plano de imunização visando a logística e cplicação da vacina contra covid-19 em Salvador

- Isolar e rastrear contatos - Projeto Salvador Protege

- Renovação do reda covid-19

- Realização e acompanhamento do soroinquérito nos 12 distritos sanitários

- Acompanhamento das ações do plano de contingência

- Disponibilização da testagem domiciliar para casos específicos

- Acompanhamento das instituições de longa permanência de idosos

- Implantação de sistema tira-dúvidas (aplicativo/totem) nas unidades de saúde

- Mensagens via SMS sobre medidas de prevenção e controle do covid-19 para os casos suspeitos notificados nos sistemas Sivep Gripe e ESUS.