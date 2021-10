Baixa no ataque: Manoel deve desfalcar o Vitória contra o Brasil de Pelotas

O Vitória deve perder um de seus jogadores titulares para o jogo contra o Brasil de Pelotas, válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Machucado, o centroavante Manoel não deve ter condições de atuar no duelo das 16h30 de sábado (23), no Barradão.

Manoel sofreu um corte no rosto durante o triunfo por 3x0 contra o Itabaiana, na última terça-feira (19), mas jogou até o fim da partida que classificou o Vitória para a terceira fase da pré-Copa do Nordeste. No entanto, a previsão do departamento médico do clube é de que ele não vai estar apto para o próximo compromisso do rubro-negro.

“Manoel sofreu um trauma na região malar. Foi feita uma tomografia computadorizada, onde foi visualizada uma fratura. A princípio, o tratamento é conservador, e vamos acompanhar a evolução. Está com edema e dor na região malar e acredito que nesse próximo jogo ele não tenha condições, mas vamos observar a evolução", afirmou o médico Rodrigo Vasco da Gama.

Já o goleiro Lucas Arcanjo deve ser mantido no time. Com dor no joelho esquerdo, ele precisou ser substituído por Ronaldo no intervalo do jogo contra o Itabaiana, mas a tendência é que possa reassumir o posto diante do Brasil de Pelotas.

"Lucas Arcanjo é portador de uma tendinite patelar que exacerbou com o trauma que ele teve no jogo. Ficou com dor, teve que sair, mas não acredito que seja problema para o próximo jogo. Também vamos acompanhar”, disse Rodrigo Vasco da Gama.

Com 29 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamentos, na 18ª posição. O Brasil de Pelotas é o lanterna da Série B, com apenas 20 pontos somados.