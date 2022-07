Baixou! Confira os locais onde a gasolina está mais barata em Salvador

Motoristas de Salvador podem comemorar uma pequena redução do valor da gasolina. Os valores mais baixo começaram a ser vistos nos postos nessa quinta-feira (30).

O combustível chegou a custar R$ 7,99 na capital baiana, mas agora é possível encontrar o litro por R$ 7,25. Em Lauro de Freitas, também houve redução e o preço chegou a R$ 7,22, no posto Vida Nova, em Ipitanga.

O CORREIO fez uma lista com os valores mais baixos praticados nesta sexta-feira (1º). Os valores foram registrados no aplicativo Preço da Hora. Os valores se referem às gasolinas comum e aditivada.

- Posto Vida Nova, em Lauro de Freitas: R$ 7,22

- Posto Novo, Avenida Paralela: R$ 7,25

- Posto do Horto Florestal: R$ 7,28

- Posto Maratona, São Cristóvão: R$ 7,29

- Posto Sette, em Nazaré: R$ 7,29

- Posto Ponto Alto, em Águas Claras: R$ 7,30

- Posto Suburbana, em Itacaranha: R$ 7,30

- Posto Pon Pon, em Simões Filho: R$ 7,30

- Posto Nova Aliança, em Areia Branca: R$ 7,32

- Posto Trevo, em Ipitanga: R$ 7,32

Entenda a redução

Na última semana, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, apresentou dados que apontam que, com medidas adotadas pelo governo e propostas aprovadas pelo Congresso, há um potencial para redução média de 21% nos preços da gasolina, que passaria dos atuais R$ 7,39 para R$ 5,84, na média nacional.

As medidas incluídas nas projeções feitas apresentadas pelo ministro consideram a Lei complementar 194/2022, que limitou a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, e as medidas sobre a tributação de diesel discutidas no Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a apresentação, o ministro afirmou que, pelos dados, pode aparentar que o efeito das medidas no preço do diesel seja pequeno, mas que isso é devido aos tributos federais já estarem zerados.

Segundo projeções, o valor do óleo diesel B S-10 passaria dos atuais R$ 7,68 para R$ 7,55 - uma redução potencial de 1,7% na média dos preços nacionais.

Já para o etanol, passaria de R$ 4,87 para R$ 4,57 - redução potencial de R$ 6,1%.

Sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, os dados apontam que o preço médio atual de R$ 112,70 passaria para R$ 110,07 - uma redução de 2,3%.