Bala atravessou o rosto de nutricionista; família pede doação de sangue

Amigos e familiares da nutricionista Esperança Cedraz Brandão, 37 anos, baleada em uma tentativa de assalto em Nazaré, estão fazendo uma campanha para doação de sangue (veja mais informações abaixo). Ela passa por uma cirurgia para retirar o projétil, que se alojou próximo à carótida, uma artéria importante que passa pela cabeça.

"Ela chegou consciente, depois que foi baleada. Os olhos não foram afetados, a visão está ok. Foi muito afetada a parte interna do nariz e houve essa hemorragia. O perigo agora é ver até que ponto a carótida foi atingida ou não", contou a irmã de Esperança, Rita Brandão.

Esperança trabalha há muitos anos no Hospital Santa Izabel e sempre estacionava na mesma rua. "Ela estava vindo para o trabalho e estacionou onde sempre estaciona. Ela nem abriu a porta do carro, nem abriu o vidro e ele atirou. A população foi e socorreu e essa ambulância removeu e trouxe ela para o hospital", contou a irmã.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Ainda segundo Rita, Esperança chegou consciente ao hospital, mas estava sangrando muito. "Ela chegou consciente, mas sangrando muito e está no centro cirúrgico. O tiro não afetou a cabeça, os olhos também não, mas houve um sangramento muito forte na parte do nariz, mas esse sangramento já foi estancado", detalhou.

Por causa da hemorragia, a família está fazendo uma campanha de doação de sangue. Os doadores podem ter qualquer tipo sanguíneo e devem se dirigir ao banco de sangue Vita Bahia, na Avenida Princesa Isabel, n°370 - Barra (antigo Iheba).

Dedicada

O bacharel em Direito Aloísio Ribeiro, 65 anos, amigo da família esteve no hospital para prestar solidariedade à família. Ele contou que Esperança é uma pessoa dedicada ao trabalho.

"Ela é uma jovem muito inteligente, gentil, dedicada, uma profissional excelente. É filha de uma família como se fosse de irmãos nossos. Sua mãe é uma pessoa alto astral, também colega de direito. Uma pessoa de convivência fraterna", relatou Aloísio.

Em nota, o Hospital Santa Izabel informou que desde o primeiro momento está prestando assistência à nutricionista. "Encaminhada à Emergência do Santa Izabel, a profissional teve acolhimento imediato pela equipe médica especializada do Centro de Trauma, onde recebeu os primeiros atendimentos, fez exames e foi submetida a uma cirurgia que envolveu a participação da equipe especializada da unidade integrada por cirurgiões de cabeça e pescoço, vascular, neurológico, oftalmologista, otorrinolaringologista e traumatologistas", diz o texto.

Os familiares também receberam apoio. Ainda não é possível confirmar a extensão do quadro médico de Esperança, diz o hospital. ". Estamos cuidando disso também com toda a atenção para manter o equilíbrio, pois trata-se de colaboradora muito querida, competente e dedicada, que já trabalha no hospital há quase 14 anos".

O crime

O agente da Transalvador Celso Sapucaia estava abastecendo o veículo no posto de combustível que fica em frente ao local da ocorrência quando ouviu o disparo. Ele percebeu que a mulher pedia socorro e correu até ela, que estava estacionando o carro, um Citroën C3 vermelho, na ladeira atrás do Hospital Santa Izabel quando foi abordada pelos bandidos. Frentistas também correram para ajudar e pararam uma ambulância que passou pela região logo após o ocorrido. Tudo aconteceu entre 6h e 6h15.

"Ouvimos o disparo e quando olhamos, vimos os caras correndo. Eram dois e estavam a pé. Em seguida, a moça abriu a porta do carro e vimos que ela pedia socorro. Quando a gente chegou lá ela estava ferida próximo ao olho e repetia 'não me deixe morrer, por favor, não me deixe morrer'. O pessoal do posto ajudou a parar uma ambulância e ela foi socorrida", contou o agente.

Logo após o crime, os bandidos correram por cerca de 300 metros. Depois, reduziram a velocidade e começaram a caminhar como se nada tivesse acontecido. Testemunhas contaram que eles estavam fardados.

"Eram dois e estavam a pé. Eles estavam vestindo fardas tipo de obra, aquelas que tem uma lista fluorescente no meio. Depois que pararam de correr, eles começaram a caminhar e até fingiram que estavam brigando, tudo para disfarçar, mas se deram mal porque uma viatura passou logo depois e a gente avisou. Quando viram os policiais, eles correram", contou um homem que pediu para não ser identificado.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 2ª CIPM (Barbalho) fazia rondas na região quando foi abordada por testemunhas, que informaram sobre o crime. Na busca pelos suspeitos, os policiais localizaram dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceber a presença dos militares, fugiram.

Um deles foi detido e levado ao local do crime, onde foi reconhecido por testemunhas como um dos autores de praticar o delito. Depois, ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículo (DRFV). Segundo a PM, as equipes continuam buscando o outro suspeito do crime.

Doação de sangue

Onde doar: Vita Bahia, Princesa Isabel, n°370 - Barra (antigo Iheba)

Casa bege com azulejo azul próximo ao Ed. Módulo.

Para quem doar: Esperança Cedraz Brandão, nascimento 05/02/1985

Quando doar: Segunda a sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados das 8h às 12h

Mais informações pelo Whatsapp: 71 999406106 (Vita Bahia banco de sangue). Telefone 71 30524264