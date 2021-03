Balanço da hotelaria de luxo aponta o pior fevereiro dos últimos 20 anos

Balanço consolidado sobre o desempenho da hotelaria de luxo na capital aponta o pior fevereiro dos últimos 20 anos para o segmento, a reboque do recente agravamento da pandemia. De acordo com dados da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (Fetur), a média de ocupação registrada por hotéis de grande porte em Salvador foi de 39,4%, 31,5 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2020. O índice é o menor desde 2001, quando começou a série histórica. Até então, o resultado mais fraco para fevereiro ocorreu em 2012, com índice de 56,9%. A queda substancial coincide com o cancelamento do Carnaval e a retomada das medidas restritivas em função do salto da covid.

G8 da hotelaria

Na lista dos 22 empreendimentos analisados pela Fetur, apenas oito apresentaram ocupação superior a 50%: Monte Pascoal (73%), Intercity Premium (64%), Grand Hotel Stella Maris (59%), Grande Hotel da Barra (58%), Mercure Rio Vermelho e Quality São Salvador (52%), Vila Galé e Sol Victoria Marina (50%).

Turma do contra

O Nordeste foi a única região do país onde mais da metade do eleitorado disse concordar com a decisão do ministro do Supremo Edson Fachin que anulou as condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato e devolveu os direitos políticos ao petista, aponta pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná. Ao todo, 52,6% dos nordestinos entrevistados na segunda e terça-feira se posicionaram a favor da medida, ante 34,8% do Norte e Centro-Oeste, 31,6% do Sudeste e 27,3% do Sul . Em escala nacional, 57,5% discordam do ato de Fachin, enquanto 37,1% são a favor da decisão.

Baú de ossadas

O processo administrativo disciplinar instaurado na Corregedoria da Polícia Civil contra a delegada Gabriela Caldas, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública (SSP), deve remexer em esqueletos que vão além das suas supostas ligações com alvos graúdos da Faroeste. No caso, as suspeitas de participação de Gabriela no vazamento de operações sigilosas deflagradas em 2016 pelo Ministério Público do Estado para investigar indícios de grilagem e venda de sentenças na Justiça baiana. Especialmente, a Oeste Legal, Leopoldo e Immobilis.

Juro extra

Representantes jurídicos de operadoras de telefonia lesadas no esquema de fraudes em ações indenizatórias no interior querem aumentar a conta a ser cobrada dos dois advogados de Conceição do Coité indiciados pelo crime de patrocínio infiel. Em breve, vão encaminhar a cópia do inquérito realizado pela delegacia da cidade para o Tribunal de Ética da OAB na Bahia, a quem cabe punir infrações ao código de conduta da advocacia.

Fila de engorda

Cresce a pressão de políticos para ampliar o leque de prioridades na vacina contra o coronavírus em Salvador. Ontem, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) e o vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB) pediram ao secretário municipal de Saúde, Leo Prates, a inclusão de médicos veterinários e profissionais de educação física na fila.