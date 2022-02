Balé Axé Bahia leva dança dos orixás para frequentadores de shopping

Ao som da banda Axé Bahia, com músicos vestidos de branco, a primeira integrante Grupo Folclórico Bahia Axé na Dança dos Orixás, entra no palco com um vestido longo de renda branca e colares de contas no pescoço. Toca um agogô que anuncia o início do espetáculo. Outros seis membros da companhia de dança, cada um representando um orixá (Oxum, Iansã, Ogum, Xangô, Oxalá e Oxóssi) aparecem em sequência.

A exibição, que durou cerca de 45 minutos, nesta quarta-feira (09), foi finalizada ao ritmo da música “Swing da Cor”, composição de Luciano Gomes imortalizada pela cantora Daniela Mercury.

A Dança dos Orixás, nome do espetáculo apresentado pelo Balé Folclórico Bahia Axé, visa valorizar os ancestrais da cultura africana e representar os movimentos sagrados, através de formas e significados.

Nildinha Fonseca, que está à frente do conjunto, falou sobre a importância de espetáculos como este, que foi exibido, ontem, na programação do festival Verão Salvador Shopping,

“Recebemos o convite do shopping e está todo mundo emocionado, porque a cultura foi a primeira que parou na pandemia, então consequentemente estávamos sem perspectiva de voltar a trabalhar e sentir esse calor que alimenta o artista. Estar nesse espaço é uma forma de insistir e resistir em falar da cultura de matriz africana, da religiosidade, principalmente diante de um cenário de tanta intolerância religiosa”, comemora Nildinha

Kátia Araújo, 55 anos, estava chegando ao shopping quando foi atraída pelo ritmo para a área onde o grupo se apresentava.

“Foi maravilhoso, eu amo o balé folclórico. Foi uma surpresa para mim. Quando eu cheguei, ouvi o batuque e falei: é folclórico. Desci rápido para ver. Eu gosto de todos, mas a parte que aparecem os orixás juntos e depois cada um faz seu solo, me encanta. E o final foi uma alegria”, afirmou Kátia.

Esta semana, o Verão Salvador Shopping, que começou em janeiro e vai até o próximo dia 28, está com uma programação recheada de atrações variadas, para atender todos os gostos. Nesta quinta (10), haverá pocket show da banda Batifun, a partir das 19h, com uma releitura moderna do samba da Bahia, misturando no seu repertório, o samba de roda, o romântico e o axé.

Nesta sexta (11), o público se despede da programação musical do festival, que seguirá até o fim do mês com outras iniciativas. O cantor Rafa Góes garantirá a diversão do público a partir das 18h; e, na sequência, a atração será a cantora Mirela Bastos.

Completando a programação, o Verão Salvador Shopping terá o “Happy Hour” que juntará a música com preços promocionais em iguarias de boteco . No ‘Gourmet’, o restaurante Gattai promove um fim de expediente especial com chopp e roskas dobradas, das 17h às 20h. Já o Al Mare, no mesmo horário, terá chopp por apenas R$ 6,00 e roskas a partir de R$12,00.

No sábado (12), a criançada poderá cantar e dançar no “Sábado Verão Kids”, a partir das 10h, com o grupo Espaço Musical que promete um espetáculo lúdico, educativo e interativo para toda a família. Toda programação acontece num grande cenário instagramável retratando o verão de Salvador, onde é possível garantir os clicks, selfies e diversão.

Semanalmente, o público confere no piso L1 do Salvador Shopping, três atrações, cuja programação é totalmente gratuita.

Programação:

Evento

O quê - Verão Salvador Shopping;

Onde - Praça Central - Piso L1, Salvador Shopping;

Quando - até 28 de fevereiro, atrações de acordo com funcionamento do shopping - segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h;

Quanto - as apresentações são todas gratuitas

Artistas

Onde - Espaço Gourmet - Piso L1;

Quinta (10) - Batifum - a partir das 19h, com uma releitura moderna do samba da Bahia, misturando no seu repertório, o samba de roda, o romântico e o axé

Sexta (11) - Rafa Góis - das 18h às 29h; e Mirela Bastos - das 20h30 às 22h

Saiba Mais: Veja a programação completa em: www.salvadorshopping.com.br.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.