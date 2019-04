Baleado, mordido por cobra e roubado, papagaio volta sozinho para zoológico

Ladrão armado roubou papagaio de zoo no último dia 16, mas ele voltou (Foto: Reprodução)

Parece um filme de terror e o personagem principal, aliás, tem um nome a rigor: Freddy Krueger. Mas, nessa história, quem sofre mesmo é ele. Acontece que Freddy é um papagaio, porém já passou por situações dignas de dramas premiados em Hollywood.

O animal chegou no zoológico na cidade de Cascavel, no Paraná, há quatro anos, quando foi resgatado pela polícia. Ele estava com traficantes em uma boca de fumo. Durante o confronto que resultou no resgate, foi pego em meio ao tiroteio e levou um tiro que deformou seu olho.

No último dia 16, o papagaio foi roubado, à mão armada, do zoológico, justamente quando estava em recuperação de uma mordida de cobra que recebeu na pata.

Dois dias depois, Freddy Krueger, como se saísse de um pesadelo, voltou sozinho para o mesmo zoológico. A história foi contada pela Folha de São Paulo nessa segunda-feira, 29.

Em 2014, no mesmo zoológico, uma criança teve o braço arrancado por um tigre quando o pôs para dentro da grade: o pai do menino filmava a cena. Do mesmo zoológico já roubaram dois jacarés e araras. No último assalto, levaram um botijão de gás e dois papagaios - entre eles Freddy.

A Polícia Civil está com investigações abertas, mas o local não possui câmeras, o que dificulta a identificação dos criminosos. Na noite do ataque, dos 10 guardas do zoológico, apenas um estava de serviço.

A segurança do zoológico é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Política Sobre e Proteção à Comunidade. Em nota à Folha de São Paulo, a Prefeitura de Cascavel informou que realiza estudos técnicos para instalar câmeras no local.

A administração pretende, inclusive, reforçar o efetivo de segurança no Município. No ano passado, por exemplo, a polícia de Cascavel registrou onças passeando pela Cidade.

Se tudo passasse, de fato, em um filme de terror, Freddy Krueger, em vez de vilão, seria o sobrevivente. Por outro lado, dos outros atores da trama nem sinal. Não encontraram os bandidos, nem o outro papagaio, nem o botijão de gás.