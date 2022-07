Baleia jubarte encalha na praia da Paixão, no sul da Bahia

Uma baleia jubarte encalhou na praia da Paixão, em Prado, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (14). O animal já era monitorado pelo Projeto Baleia Jubarte, que monitora os animais marinhos na região e, segundo a equipe, já chegou morta á praia, onde ficou encalhada.

Nesta sexta-feira (15), uma equipe do projeto irá ao local para levantar informações sobre o mamífero, como sexo, peso e tamanho. Ontem, por conta da maré alta, as equipes não conseguiram se aproximar do corpo.

De acordo com Baleia Jubarte, esse já foi o quarto encalhe de baleias na Bahia este ano. As jubartes saem da Antártica e viajam por aproximadamente dois meses em busca das águas quentes no litoral brasileiro para o período de reprodução, entre julho e novembro.