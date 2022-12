Balsa com passageiros fica à deriva em trecho do Rio Paraguaçu, na Bahia

Uma balsa com quatro passageiros e um veículo ficou à deriva no Rio Paraguaçu, na manhã desta segunda-feira (5), em trecho que liga a zona rural de Santa Luzia, no município de Boa Vista do Tupim, a Itaetê, ambas cidades localizadas na Região da Chapada Diamantina. Apesar do susto, nenhum dos envolvidos ficou ferido.

A prefeitura de Itaetê informou que já havia interditado a balsa no último domingo (4) por conta da atual enchente do Rio Paraguaçu. "Sendo assim, a travessia que aconteceu na manhã de hoje (5), que culminou em um incidente, se tratou de uma ação imprudente, praticada por pessoas não autorizadas e sem o devido consentimento da Secretaria Municipal de Transporte", informou, por meio de nota.

Segundo a prefeitura, as medidas cabíveis para garantir a travessia integral e retornar a embarcação para o local apropriado já estão sendo tomadas. Nas redes sociais, os moradores reclamam da falta do transporte para realizar a travessia.

O vice-prefeito e secretário de Ordem Pública de Boa Vista do Tupim, Sávio Bulcão, ressaltou que a balsa estava interditada e foi usada sem a autorização da prefeitura da cidade. "Estive no local no domingo e interditamos a balsa devido às condições do rio. Nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros e estamos tomando as medidas cabíveis para que as pessoas sejam assistidas", pontuou.

O CORREIO entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas não recebeu uma resposta até o fechamento desta reportagem.