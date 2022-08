Banca organizadora para concurso que vai oferecer 456 vagas no DPT é definida

O Estado da Bahia acaba de definir a empresa organizadora do concurso público para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), unidade subordinada à Secretaria da Segurança Pública (SSP), previsto para ser realizado este ano. O Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) foi escolhido para conduzir o certame.

O referido concurso recebeu o autorizo no dia 09 de março deste ano, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), com a oferta de 456 vagas de nível superior, sendo 166 para perito criminal, 103 para médico legista, 10 para perito odonto-legal e 177 para perito técnico. O próximo passo será a publicação do Edital, contendo todo o seu regramento.

Em 2014, o Governo também realizou concurso público para estas carreiras da Segurança Pública. Foram disponibilizadas 40 vagas para perito criminal, 60 para perito médico legista, 10 para perito odonto-legal e 20 para perito técnico do Departamento de Polícia Técnica (DPT).