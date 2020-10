Banco ABC Brasil amplia oferta de financiamento para médias empresas

As empresas de médio porte, também conhecidas como middle market, constituem um segmento especial dentro da economia de um país. Por não dispor de muito fluxo de capital e, ao mesmo tempo, não serem um negócio de porte reduzido, esse tipo de empresa costuma enfrentar desafios e barreiras diferentes de todo o restante do mercado.

Pensando neste segmento, o ABC Brasil, fundado há 31 anos e listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo, vem apostando suas fichas em ofertar crédito para médias empresas. A instituição ampliou, no ano passado, o escopo do seu atendimento e criou o segmento Middle. No primeiro semestre de 2020, o banco já apresentou um crescimento acima de R$ 200 milhões na carteira, o que representa aumento de 27%.

“As operações do Middle começaram na cidade de São Paulo. Hoje, com novas contratações de officers e reforço da nossa estrutura, temos uma cobertura geográfica que nos deixa aptos a atender empresas deste segmento em praticamente todas as regiões do país. Diante desse cenário e contexto pelo qual o mercado passa, enxergamos perspectivas muito positivas para o crescimento dessa carteira”, destaca Antonio Sanchez, Vice-Presidente Comercial do ABC Brasil, banco reconhecido por sua expertise na análise e concessão de crédito, além do amplo portfólio de produtos e serviços.

Para isso, uma das principais linhas de crédito ofertadas pelo banco é o FGI – PEAC (Programa Emergencial de Acesso ao Crédito), destinado a empresas com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 300 milhões, e que teve início em 30 de julho deste ano, já tendo consumido mais de 60% do volume financeiro disponibilizados para os bancos.

Diante do ritmo acelerado na obtenção do financiamento via FGI, a expectativa do mercado é que o montante de R$ 20 bilhões injetados pelo Tesouro Nacional, e operados pelo BNDES, seja completamente consumido até novembro, antecipando em um mês o prazo anteriormente previsto. De acordo com o Ministério da Economia, tal injeção de liquidez tem potencial para fazer com que os bancos consigam viabilizar até R$ 100 bilhões em operações de crédito para Pequenas e Médias empresas.

Banco ABC Brasil é reconhecido pela expertise na análise e concessão de crédito, além da atuação com clientes corporativos dos segmentos Corporate e Large Corporate (Foto: Divulgação).

Neste contexto, o ABC Brasil, que tem uma atuação sólida junto a clientes corporativos nos segmentos Corporate (faturamento anual entre R$250 milhões e R$2 bilhões) e Large Corporate (faturamento anual acima de R$2 bilhões), possui alguns pontos que o credenciam como um dos principais bancos para ofertar financiamento via FGI. Entre eles estão o amplo limite de crédito aprovado pelo BNDES, a isenção do custo seguro, os prazos de carência de até doze meses e de pagamento de cinco anos, além de melhores condições de garantias, permitindo que as empresas liberem duplicatas para capital de giro.

“Essa linha de financiamento ao amparo do FGI é essencial para que o país consiga retomar seu crescimento econômico e as Pequenas e Médias Empresas são partes fundamentais nesse processo. O Banco ABC Brasil possui apetite e condições especiais para disponibilizar essa linha de financiamento a empresas que se enquadram na nossa carteira de Middle, principalmente”, conclui Sanchez.







