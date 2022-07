Banco Central lança moedas de 200 anos da Independência; veja como comprar

O Banco Central lançou, nesta terça-feira (26), duas moedas em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil.

Uma delas é de prata e a outra de cuproníquel, um tipo de liga de cobre e níquel. O valor de venda ao público fica por R$ 420 e R$ 34, respectivamente. Esta segunda possui uma faixa nas cores verde e amarela.

Serão, inicialmente, 5 mil unidades da moeda de prata, podendo chegar a 20 mil. A de cuproníquel começará com tiragem de 10 mil, podendo chegar a 40 mil exemplares. As moedas poderão ser adquiridas no site do Clube da Medalha.

Detalhes

O busto de Dom Pedro I será mostrado na moeda de prata, junto com uma cena de uma reunião entre Dona Leopoldina e o ministro José Bonifácio, ao fundo. Para a montagem, foi usada parte da litografia "D. Pedro I: Imperador", de Sebastian Sisson, e do quadro "Sessão do Conselho de Estado", de Georgina de Albuquerque.

Já a versão em cuproníquel retrata o grito da Independência, com base na tela "Independência ou Morte", de Pedro Américo, de 1888. Essa é a primeira moeda brasileira com uso de cores. A moeda também terá a primeira estrofe do Hino da Independência gravado no reverso.

O bicentenário será celebrado em 7 de setembro de 2022.