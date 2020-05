Banco cria página na internet para empreendedores divulgarem de graça seus serviços

A partir de agora, pequenos e microempreendedores baianos podem divulgar gratuitamente seus serviços e contatos através do cartaoatacadao.com.br/juntos-pelo-seu-negocio. Para ter o próprio negócio dentro do site, o responsável precisa contar um pouco sobre o serviço que oferece preenchendo o formulário oficial da campanha e, após isso, aguardar a análise. O projeto #JuntosPeloSeuNegócio foi lançado pelo Banco Carrefour, por meio do Cartão Atacadão, como uma forma de ajudar comerciantes da Bahia nesse momento de incertezas e de enfrentamento da crise.

Recém-criada, a página já possui mais de 140 empreendimentos cadastrados, predominantemente da área alimentar, como restaurantes, bares, lanchonetes e pequenos mercados. Para o CEO do Banco Carrefour, Carlos Mauad, o foco é ajudar um dos segmentos da sociedade que mais tem sofrido com a pandemia do novo Coronavírus. “Por meio do Cartão Atacadão, estamos em contato diário com pequenos e médios comerciantes e, sem sombra de dúvida, notamos a dificuldade que este grande grupo está tendo para seguir trabalhando. Com essa iniciativa queremos dar luz a esses serviços e colaborar de alguma forma com eles”, explica.

Para o público que acessar a página, os cadastros estarão divididos por região e tipo de serviço já com os telefones ou outras formas de contato destacados. Além da Bahia, neste primeiro momento, os estabelecimentos são predominantemente de São Paulo e Pernambuco, mas, nos próximos dias, os demais estados também já passam a fazer parte da lista.

Em paralelo ao #JuntosPeloSeuNegócio, e também para ajudar seus clientes, o Cartão Atacadão mantém, desde o início da pandemia no Brasil, um blog informativo com conteúdos periódicos sobre temas como organização financeira em período de crise, ideias para adaptação ao cenário atual e até dicas higienização de produtos, entre outros. Saiba mais em: https://www.cartaoatacadao.com.br/informativo-coronavirus.