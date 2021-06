Banco do Brasil em Brumado suspende atendimento devido a contaminação de Covid-19

As atividades na agência do Banco do Brasil de Brumado, no Centro-Sul baiano, estão suspensas desde a última sexta-feira (25) devido à quantidade de trabalhadoras e trabalhadores contaminados. Esse não é um caso isolado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos, mais de 80% das agências do estado já foram fechadas em algum momento por contaminação de Covid-19.

"Tivemos um crescimento de 176% do número de óbitos na categoria em comparação com os primeiros meses do ano passado. Por isso temos cobrado do governo a aceleração da vacinação dos trabalhadores das agências. Bancários, vigilantes, prestadores de serviços e clientes estão expostos todos os dias nas unidades bancárias. Seguimos cobrando da direção dos bancos medidas para conter o avanço da doença, dentre elas um rigor maior na implementação de protocolos sanitários", afirmou o presidente.

Procurado, o Banco do Brasil não informou a quantidade de funcionários contaminados até a publicação da matéria.