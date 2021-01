Banco do Brasil põe à venda 1,4 mil imóveis com até 70% de desconto

Com oferta de casas e apartamentos, com valores que vão de R$ 15 mil a R$ 21,7 milhões, o Banco do Brasil (BB) está oferecendo descontos de até 70% na venda de um total de 1.404 imóveis em todo o País. Só no Nordeste, há 590 unidades à venda, para todo o tipo de investidores.

A compra pode ser feita de forma virtual, através do site seuimovelbb.com.br. O interessado aplica os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado). A plataforma foi lançada pelo BB em abril de 2020, em parceria com a Resale.

Em 2020, o BB vendeu 770 imóveis próprios, liberados do uso e advindos do crédito inadimplente, sendo 684 por meio da plataforma Seu Imóvel BB. O restante foi comercializado por meio de leilão online e venda direta. Ao todo, foram movimentados R$ 148,9 milhões em ativos.

Para dar segurança ao comprador, o BB garante o pagamento de todas as despesas vinculadas ao imóvel até a transferência da propriedade ao comprador, como impostos, taxas de energia, água e gás e condomínio. As informações são do Jornal do Commercio.