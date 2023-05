Band Bahia também é investigada por suspeita de 'Golpe do Pix'

Uma outra emissora de TV da Bahia é alvo de investigação por suspeita de praticar o "Golpe do Pix". O escândalo da Record TV foi o primeiro a estourar, no mês passado, e agora uma situação similar é apurada na Band Bahia.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio recebeu uma denúncia referente a um golpe envolvendo doações via PIX, em um programa de TV e está analisando a veracidade do caso. Não foram informados mais detalhes, por se tratar de uma apuração preliminar.

A polícia não informou o nome da emissora, mas o CORREIO apurou que se trata da Band. O caso não envolveria pessoas do núcleo de jornalismo da emissora.

O CORREIO entrou em contato com a assessoria de imprensa da Band Bahia, que informou que não vai comentar o caso.

Caso Record

No início do ano, estourou o caso envolvendo a Record TV. O repórter Marcelo Castro e um produtor do Balanço Geral foram demitidos por suspeita de participação no esquema.

Nesta quarta-feira (3), Castro foi até a delegacia que investiga a suposta fraude para pedir informações sobre o caso. Ele, mais uma vez, negou participação no esquema.

"Apesar de não ter sido intimado, eu respeito a Polícia Civil e o trabalho do delegado Charles Leão por isso compareci a delegacia hoje ao lado do meu advogado Marcos Rodrigues para buscar informações e prestar esclarecimentos. Eu ainda não fui ouvido, mas estou a disposição", disse ele.

Marcelo também desabafou sobre os ataques que tem sofrido nas redes sociais e nas ruas. "Tem o trabalho de investigação e quem pode falar algo é a Polícia Civil. Não fulano ou ciclano, pessoas querendo aparecer", afirmou.