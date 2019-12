Band demite colunista de Cátia Fonseca após fake news sobre Gugu

O jornalista Aaron Tura foi demitido do programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, depois que vários artistas fizeram protestos contra o site do qual ele é dono, TV Foco, após uma matéria distorcida sobre a atriz Isis Valverde. O mesmo site publicou uma fake news sobre Gugu Liberato.

O site usou uma foto que Isis publicou amamentando o filho, Rael, chamando para a novela. "Hoje tem Amor de Mãe", dizia a legenda. No site de Aaron, a notícia foi publicada como "Isis Valverde mostra os peitos em foto íntima e faz grande anúncio: 'Hoje tem".

A nota gerou repúdio de famosos. "Uma foto minha amamentando meu filho foi completamente deturpada. O que me deixa aliviada é que não nos calamos mais diante disso. Obrigada a todas as pessoas que apontaram o absurdo que é sexualizar este ato tão saudável e natural de amamentação", escreveu Isis nas suas redes sociais.

"O Grupo Bandeirantes de Comunicação confirma o desligamento de Aaron Tura após dois anos de trabalho no Melhor da Tarde. Os programas já gravados para janeiro por conta das férias de Catia Fonseca continuarão contando com a participação do colunista", diz nota da Band sobre o colunista.

No caso de Gugu, uma publicação do site dizia que a família do apresentador, morto no mês passado, estaria ameaçando Roberto Cabrini. A assessora de Gugu, Esther Rocha, afirmou que vai processar o site. "Você é um verme no jornalismo", diz a assessora para Aaron em áudio divulgado na internet.

Aaron Tura não comentou a demissão até o momento.